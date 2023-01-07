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«Чебурашка» может стать рекордсменом по кассовым сборам среди российских фильмов

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI

Фильм «Чебурашка» за первые 7 дней проката собрал более 2 млрд рублей

Сейчас первое место в списке самых кассовых российских фильмов удерживает «Холоп» с 3,06 млрд сборов, однако «Чебурашка» собрал уде 2,3 миллиарда рублей.

Предпродажи билетов на фильм составили 134 миллиона рублей. В день премьеры кассовые сборы составили 226 миллионов, а за первые выходные фильм собрал 1,3 миллиарда, за вторые — 987 миллионов.

Фильм уверенно претендует на получение звания самого кассового российского фильма, учитывая, что предыдущий рекордсмен «Холоп» собрал чуть более 3 миллионов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что минувшей ночью тысячи прихожан собрались в храмах и церквях Тюменской области на праздничную службу. Всего в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени.

#Алиса Вернер#Кино#Чебурашка#Гена#Фильм#Кассовые сборы#Шапокляк#Тюменская область#Выставка#Торжество
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