«Чебурашка» может стать рекордсменом по кассовым сборам среди российских фильмов

Предпродажи билетов на фильм составили 134 миллиона рублей. В день премьеры кассовые сборы составили 226 миллионов, а за первые выходные фильм собрал 1,3 миллиарда, за вторые — 987 миллионов.
Фильм уверенно претендует на получение звания самого кассового российского фильма, учитывая, что предыдущий рекордсмен «Холоп» собрал чуть более 3 миллионов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что минувшей ночью тысячи прихожан собрались в храмах и церквях Тюменской области на праздничную службу. Всего в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени.