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Зарплату более полумиллиона рублей предлагают врачам в Тюмени

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI

В Тюмени местным врачам предлагают зарплату более полумиллиона рублей

Тюменская клиника ищет стоматолога-ортопеда на зарплату до 600 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайтах hh.ru, Зарплата.ру и fresh-job. К специалисту предъявляются серьёзные требования связанные с производительностью и качеством работы.
Фото: fresh-job

Стоматолог должен понимать принципы работы с «лицевой дугой, прикусом и суставами, кт, мрт, аксиографией, гнатологией». Уверенно применять методику all-on-4,6. Опыт работы минимум 3 года по специальности.

«Необходимо вести ортопедический прием в полном объеме, консультировать пациентов о состоянии их здоровья», - отмечается в вакансии.

Вчера «Наш город» сообщал, что тюменская фирма ищет менеджера по продажам сельхозтехники крупных иностранных брендов. Соискателю предлагают до 500 000 рублей в месяц.

В Тюмени менеджерам предлагают зарплату в полмиллиона рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Врачи#Запись к врачу#Стоматолог#Новый год 2023
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