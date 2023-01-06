Зарплату более полумиллиона рублей предлагают врачам в Тюмени

В Тюмени местным врачам предлагают зарплату более полумиллиона рублей

Тюменская клиника ищет стоматолога-ортопеда на зарплату до 600 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайтах hh.ru, Зарплата.ру и fresh-job. К специалисту предъявляются серьёзные требования связанные с производительностью и качеством работы.