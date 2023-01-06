Зарплату более полумиллиона рублей предлагают врачам в Тюмени

Стоматолог должен понимать принципы работы с «лицевой дугой, прикусом и суставами, кт, мрт, аксиографией, гнатологией». Уверенно применять методику all-on-4,6. Опыт работы минимум 3 года по специальности.
«Необходимо вести ортопедический прием в полном объеме, консультировать пациентов о состоянии их здоровья», - отмечается в вакансии.
Вчера «Наш город» сообщал, что тюменская фирма ищет менеджера по продажам сельхозтехники крупных иностранных брендов. Соискателю предлагают до 500 000 рублей в месяц.