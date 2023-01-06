В тюменскую областную больницу поступило 99 моноблоков, еще ожидаются 105 ноутбуков

На сегодняшний день амбулаторная карта пациента, информация о предыдущих приемах, назначениях и анализах находится на цифровых носителях. Это упрощает работу медиков и повышает точность диагноза. В ОБ №4 к интернету подключены 169 ФАПов и несколько амбулаторий.