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В тюменскую областную больницу поступило 99 моноблоков, еще ожидаются 105 ноутбуков

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI

В тюменскую областную больницу закупили 105 ноутбуков и 99 моноблоков

Областную больницу №4 в Ишиме снабдили новым оборудованием. По данным администрации Ишимского района, в лечебное учреждение поставили 99 моноблоков. В ближайшее время ожидается поставка 105 ноутбуков.

Новая техника повысит качество и своевременность оказываемых услуг.

«Переход на «цифру» позволил врачам и фельдшерам при оказании неотложной помощи иметь точную информацию о состоянии здоровья человека», — сообщил главврач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

На сегодняшний день амбулаторная карта пациента, информация о предыдущих приемах, назначениях и анализах находится на цифровых носителях. Это упрощает работу медиков и повышает точность диагноза. В ОБ №4 к интернету подключены 169 ФАПов и несколько амбулаторий.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области не хватает около 240 врачей.

Почти 240 врачей не хватает в больницах Тюменской области
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#Александр Мязин
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