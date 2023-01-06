В Тюмени за год мясная продукция подорожала на 100 рублей

Выросла в цене и говядина на кости — на 51 рубль, до 539 рублей за килограмм. Дороже в среднем на 20 с лишним рублей стала стоить баранина. Сегодня килограмм данного мяса продают за 588–615 рублей. На аналогичную стоимость, от 10 до 20 рублей, подорожало мясо птицы. При этом в Тюмени килограммовая тушка стоит 214 рублей, в Тобольске — 173 рубля, в Ишиме — 181 рубль.
Свежемороженую рыбу в Тюменской области сегодня продают за 328 рублей, что на 54 рубля дороже, чем в январе 2022 года.
Что касается молочной продукции, то здесь рост цен составил от 6 до 150 рублей. В частности, стоимость килограмма творога за год увеличилась почти на 50 рублей, сыр подорожал на 151 рубль.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области практически все продовольственные и непродовольственные товары, услуги показали существенный рост стоимости. Коммунальные платежи выросли более чем на 24%.