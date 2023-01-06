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В Тюмени за год мясная продукция подорожала на 100 рублей

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI

В Тюмени на 100 рублей подорожала говядина

В Тюменской области на 100 рублей за год подорожала бескостная говядина. Сегодня за килограмм данного продукта придется заплатить более 700 рублей, тогда как в начале 2022 года стоимость составляла немногим более 600 рублей.
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Тюмень

Выросла в цене и говядина на кости — на 51 рубль, до 539 рублей за килограмм. Дороже в среднем на 20 с лишним рублей стала стоить баранина. Сегодня килограмм данного мяса продают за 588–615 рублей. На аналогичную стоимость, от 10 до 20 рублей, подорожало мясо птицы. При этом в Тюмени килограммовая тушка стоит 214 рублей, в Тобольске — 173 рубля, в Ишиме — 181 рубль.

Свежемороженую рыбу в Тюменской области сегодня продают за 328 рублей, что на 54 рубля дороже, чем в январе 2022 года.

Что касается молочной продукции, то здесь рост цен составил от 6 до 150 рублей. В частности, стоимость килограмма творога за год увеличилась почти на 50 рублей, сыр подорожал на 151 рубль.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области практически все продовольственные и непродовольственные товары, услуги показали существенный рост стоимости. Коммунальные платежи выросли более чем на 24%.

В Тюменской области за год выросли цены почти на все товары
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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