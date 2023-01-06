В Тюмени за год мясная продукция подорожала на 100 рублей

Выросла в цене и говядина на кости — на 51 рубль, до 539 рублей за килограмм. Дороже в среднем на 20 с лишним рублей стала стоить баранина. Сегодня килограмм данного мяса продают за 588–615 рублей. На аналогичную стоимость, от 10 до 20 рублей, подорожало мясо птицы. При этом в Тюмени килограммовая тушка стоит 214 рублей, в Тобольске — 173 рубля, в Ишиме — 181 рубль.