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В Тюмени «провалился» импортозамещающий проект производства колодцев для ливневок

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI

В Тюмени «провалился» импортозамещающий проект важного производства

В Тюмени у компании, которая производит колодцы для сбора ливневых стоков, отмечаются серьёзные проблемы. Их продукция не подходит для применения на территории города, сообщает URA.RU.

Системы сбора стоков быстро деформируются.

«Стенки дренажных колодцев теряют свою форму, что ведет к попаданию грунта в колодец и ускорению процесса заливания. Во время осадков по адресам, где смонтированы колодцы, требуется применение водооткачивающей техники», —сообщил руководитель управы Восточного округа Евгений Триль.

Новые трубы и колодцы (их производит тюменский завод гофротруб) должны были решить проблемы с импортозамещением дренажных систем. На данный момент эта продукция поставляется в Крым.

«Если эти колодцы производит завод гофрированных труб, то их стенки тоже гофрированные? Такие ни потоки воды не выдержат, ни давление грунта. Только деньги зря выкинули», - отметил подписчик издания URA.RU.

В ближайшее время ожидается начало производства изменённых колодцев для ливневой канализации.

Ранее «Наш город» сообщал, что оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК.

Оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Жалобы#Дороги
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