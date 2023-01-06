В Тюмени «провалился» импортозамещающий проект производства колодцев для ливневок

Системы сбора стоков быстро деформируются.
«Стенки дренажных колодцев теряют свою форму, что ведет к попаданию грунта в колодец и ускорению процесса заливания. Во время осадков по адресам, где смонтированы колодцы, требуется применение водооткачивающей техники», —сообщил руководитель управы Восточного округа Евгений Триль.
Новые трубы и колодцы (их производит тюменский завод гофротруб) должны были решить проблемы с импортозамещением дренажных систем. На данный момент эта продукция поставляется в Крым.
«Если эти колодцы производит завод гофрированных труб, то их стенки тоже гофрированные? Такие ни потоки воды не выдержат, ни давление грунта. Только деньги зря выкинули», - отметил подписчик издания URA.RU.
В ближайшее время ожидается начало производства изменённых колодцев для ливневой канализации.
Ранее «Наш город» сообщал, что оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК.