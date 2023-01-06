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В Тюмени на реконструкцию водосетей потратили 3,5 миллиарда рублей

Сегодня, 04:50
Фото: Росводоканал Тюмень

В Тюмени в модернизацию водоснабжения вложили 3,5 миллиарда рублей

Порядка 3,5 миллиардов рублей потратили в 2022 году на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в Тюмени и Тюменском районе. Большая часть денежной суммы, 2,58 миллиарда, была направлена на ремонт городских объектов.
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Тюмень

По данным «Росводоканал Тюмень», на объектах предприятия велись работы по реконструкции очистных сооружений, насосных станций. Было построено 65 километров сетей водоснабжения и водоотведения, — пишет «Тюменская линия».

Между тем, регулярно жители Тюменской области жалуются на качество воды. В январе этого года из кранов некоторых горожан начала бежать вода с неприятным запахом, в ноябре 2022 года тюменцы сообщали о запахе канализации в районе улицы Мельникайте, в конце ноября из-за повреждения трубы магистрального водовода в районе ТЭЦ-2 из-под земли забил настоящий фонтан.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в целом за 2022 год тарифы на коммунальные услуги 25,24%. Последнее повышение тарифов состоялось 1 декабря. В конце 2022 года жители региона получили ЖКХ-платежки за значительно подросшими суммами.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тарифы#Коммунальные тарифы#ООО «Тюмень Водоканал»#Росводоканал#Ремонт#Тюменская область
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