В Тюмени на реконструкцию водосетей потратили 3,5 миллиарда рублей

Между тем, регулярно жители Тюменской области жалуются на качество воды. В январе этого года из кранов некоторых горожан начала бежать вода с неприятным запахом, в ноябре 2022 года тюменцы сообщали о запахе канализации в районе улицы Мельникайте, в конце ноября из-за повреждения трубы магистрального водовода в районе ТЭЦ-2 из-под земли забил настоящий фонтан.