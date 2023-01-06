В Тюмени местные дворы и дороги продолжают чистить после недавнего снегопада

На улице Мельникайте (около Харьковской) сегодня в районе 15:00 наблюдается километровая пробка, здесь работает спецтехника, убирают колею.
«Если информация о периодичности уборки и предпринимаемых мерах не будет предоставлена обслуживающей организацией, это повод жаловаться на нее в ГЖИ», - отметили городские чиновники в паблике «Тюмень – наш дом».
В настоящий момент времени улицы и дороги Тюмени продолжают чистить. После недавнего снегопада на трассах образовалась колея.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ожидается снегопад 11 января. По данным синоптиков, за несколько дней выпадет до 2 мм осадков.