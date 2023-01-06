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В Тюмени местные дворы и дороги продолжают чистить после недавнего снегопада

Сегодня, 09:56
Фото: Тюмень - наш дом

Дворы и дороги Тюмени продолжают чистить после недавнего снегопада

В областной столице УК проводят работы по расчистке территорий и дворов от снега. В паблике «Тюмень – наш дом» городские чиновники отмечают, что «уже 9 января можно написать сообщение» с жалобой на плохую уборку. Местным УК рекомендовано усилить работы по вывозу снега.

На улице Мельникайте (около Харьковской) сегодня в районе 15:00 наблюдается километровая пробка, здесь работает спецтехника, убирают колею. 

«Если информация о периодичности уборки и предпринимаемых мерах не будет предоставлена обслуживающей организацией, это повод жаловаться на нее в ГЖИ», - отметили городские чиновники в паблике «Тюмень – наш дом».

В настоящий момент времени улицы и дороги Тюмени продолжают чистить. После недавнего снегопада на трассах образовалась колея.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ожидается снегопад 11 января. По данным синоптиков, за несколько дней выпадет до 2 мм осадков. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Погода#Снегопад#Уборка улиц
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