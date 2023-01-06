В Тюмени местные дворы и дороги продолжают чистить после недавнего снегопада

Дворы и дороги Тюмени продолжают чистить после недавнего снегопада

В областной столице УК проводят работы по расчистке территорий и дворов от снега. В паблике «Тюмень – наш дом» городские чиновники отмечают, что «уже 9 января можно написать сообщение» с жалобой на плохую уборку. Местным УК рекомендовано усилить работы по вывозу снега.