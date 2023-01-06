В Тюмени хозяева-живодеры привязали цепью собаку во дворе дома и уехали навсегда

«Собака никуда не убежала — продолжила охранять дом и ждать хозяйку. Недавно она родила щенят, кормит. Но смотреть на это невозможно без слез — голодная, на морозе, никого к себе не подпускает, дичится. Мы не знаем, что делать, но и оставлять это так нельзя — щенки просто погибнут», — посетовали местные жители в социальных сетях.
Горожане посоветовали вызывать участкового для того, чтобы найти хозяев дома. Одновременно с этим тюменцы предложили оставить заявку в службе отлова бездомных животных и привлечь волонтеров, которые впоследствии смогут пристроить брошенное нерадивыми хозяевами животное.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе улицы Чекистов построят муниципальный приют для безнадзорных собак и кошек. Его вместимость составит 1 тысяча животных одновременно.