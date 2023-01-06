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В Тюмени хозяева-живодеры привязали цепью собаку во дворе дома и уехали навсегда

Сегодня, 11:54
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени брошенная хозяевами умирать собака родила щенят

В Тюмени в одном из домов частного сектора в Старой Зареке хозяева бросили привязанную цепью во дворе дома собаку. По словам местных жителей, животное довольно продолжительное время пыталось оборвать цепь и, в конце концов, ему удалось это сделать.
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Тюмень
«Собака никуда не убежала — продолжила охранять дом и ждать хозяйку. Недавно она родила щенят, кормит. Но смотреть на это невозможно без слез — голодная, на морозе, никого к себе не подпускает, дичится. Мы не знаем, что делать, но и оставлять это так нельзя — щенки просто погибнут», — посетовали местные жители в социальных сетях.

Горожане посоветовали вызывать участкового для того, чтобы найти хозяев дома. Одновременно с этим тюменцы предложили оставить заявку в службе отлова бездомных животных и привлечь волонтеров, которые впоследствии смогут пристроить брошенное нерадивыми хозяевами животное.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе улицы Чекистов построят муниципальный приют для безнадзорных собак и кошек. Его вместимость составит 1 тысяча животных одновременно.

В Тюмени построят приют для животных. На разработку проекта выделили 10 млн рублей
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Бездомные животные#Домашние животные#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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