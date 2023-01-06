В Тюмени хозяева-живодеры привязали цепью собаку во дворе дома и уехали навсегда

В Тюмени брошенная хозяевами умирать собака родила щенят

В Тюмени в одном из домов частного сектора в Старой Зареке хозяева бросили привязанную цепью во дворе дома собаку. По словам местных жителей, животное довольно продолжительное время пыталось оборвать цепь и, в конце концов, ему удалось это сделать.

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