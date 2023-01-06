В 2022 году больше 20 тюменцев нашли мертвыми в ходе розыскных мероприятий

Из статистики следует, что почти каждый 9-й тюменец (объявленный в розыск) гибнет при различных обстоятельствах. Поисковики отмечают, что в 2022 году неизвестной осталась судьба 10 человек, доставлены до места проживания 4 тюменца. Ещё 16 заявок остались неподтверждёнными.