В 2022 году больше 20 тюменцев нашли мертвыми в ходе розыскных мероприятий

Из статистики следует, что почти каждый 9-й тюменец (объявленный в розыск) гибнет при различных обстоятельствах. Поисковики отмечают, что в 2022 году неизвестной осталась судьба 10 человек, доставлены до места проживания 4 тюменца. Ещё 16 заявок остались неподтверждёнными.
В декабре 2022 года были найдены 15 человек, они живы.
С начала 2023 года новых заявок на розыск в ПО «ЛизаАлерт» пока не поступало.
Ранее «Наш город» сообщал, что ежемесячно в Тюменской области поступает от 15 до 28 заявок на розыск людей.