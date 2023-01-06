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В 2022 году больше 20 тюменцев нашли мертвыми в ходе розыскных мероприятий

Сегодня, 09:00
Фото: ЛизаАлерт

Около 20 жителей Тюменской области нашли мертвыми в ходе розыскных мероприятий

По данным поисковой группы «ЛизаАлерт», за 2022 год в Тюменской области удалось найти живыми 189 человек. Всего тюменским волонтёрам поступило 269 заявок на розыск людей. Больше 20 жителей региона были найдены мёртвыми.

Из статистики следует, что почти каждый 9-й тюменец (объявленный в розыск) гибнет при различных обстоятельствах. Поисковики отмечают, что в 2022 году неизвестной осталась судьба 10 человек, доставлены до места проживания 4 тюменца. Ещё 16 заявок остались неподтверждёнными.

В декабре 2022 года были найдены 15 человек, они живы.

С начала 2023 года новых заявок на розыск в ПО «ЛизаАлерт» пока не поступало.

Ранее «Наш город» сообщал, что ежемесячно в Тюменской области поступает от 15 до 28 заявок на розыск людей.

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