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Тюменцам придется экономить на походах в душ

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI

В Тюменской области бытовая химия подорожала на 17,5 %.

«Наш город» подсчитал, что бытовая химия рекордно подорожала в 2022 году теперь на среднюю зарплату (которая тоже выросла) житель Тюменской области не может купить. столько же продукции, как в прошлом году.
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Тюмень

Директор ООО «БытХим-Сибирь» Эльвира Соколова сообщила «Нашему городу», что розничные цены на зарубежные аналоги гарантированно взлетят на 35-40%, а где-то, в условиях особо дорогой аренды торговых площадей еще и больше. 

«С учетом, что люди мыться не перестанут никогда, так же как и кушать, спрос на продукцию всегда остается высоким, именно поэтому снижения спроса не увидели, а наверное наоборот интерес к российским производителям возрос, но цена на сегодняшний день играет главенствующую роль при выборе продукции. Если ранее одним из приоритетов клиент ставил упаковку и аромат отдушки, то на сегодня эту позицию заняла цена. Люди начинают понимать, почему цена отличается одного и того же товара в магазинах-дискаунтерах, и в обычных магазинах, они увидели качество продукта», — считает Эльвира Соколова. 

Но она также говорит о том, что прогнозы на ближайший год очень оптимистичные, в связи с тем, что в России вступают в силу 35%-ные заградительные пошлины на широкий ассортимент товаров из «недружественных» стран. Прежде всего, речь идет о бытовой химии и средствах личной гигиены, по которым, как поясняет Минпромторг, имеются отечественные аналоги, не уступающие по качеству зарубежным. 

«Огромную составляющую в ценообразовании занимает тара, оборудование для производства тары, включая пресс-формы иностранного производства, поэтому, для того, чтобы продукция была более доступной для покупателя, бытовая химия в России разливается может быть и не в самые красивые флаконы, и не так презентабельно выглядит, но могу сказать, что качество самой продукции нисколько не уступает иностранным аналогам», — уверена директор ООО «БытХим-Сибирь». 

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#Максим Карпиков#Общество#Экономика#Тюмень
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