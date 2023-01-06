Тюменцам придется экономить на походах в душ

«С учетом, что люди мыться не перестанут никогда, так же как и кушать, спрос на продукцию всегда остается высоким, именно поэтому снижения спроса не увидели, а наверное наоборот интерес к российским производителям возрос, но цена на сегодняшний день играет главенствующую роль при выборе продукции.

Если ранее одним из приоритетов клиент ставил упаковку и аромат отдушки, то на сегодня эту позицию заняла цена. Люди начинают понимать, почему цена отличается одного и того же товара в магазинах-дискаунтерах, и в обычных магазинах, они увидели качество продукта», — считает Эльвира Соколова.