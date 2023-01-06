Тюменский лес запретили вывозить за границу автомобильным транспортом

В Тюменской области более месяца вступили в силу нововведение в законодательстве, запрещающее вывоз древесины за границу автомобильным транспортом. Теперь вывоз леса можно осуществлять только с помощью железнодорожных перевозок.

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