nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский лес запретили вывозить за границу

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI

Тюменский лес запретили вывозить за границу автомобильным транспортом

В Тюменской области более месяца вступили в силу нововведение в законодательстве, запрещающее вывоз древесины за границу автомобильным транспортом. Теперь вывоз леса можно осуществлять только с помощью железнодорожных перевозок.
Сюжет
Тюмень

По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольги Езикеевой, ж/д перевозки не только экономически не выгодны, но и занимают достаточно много времени, пишет РБК Тюмень.

«Тем не менее, это еще одна ниша для бизнеса, которая может развиться в Тюменской области и поддержать другие отрасли, в том числе деревообработку», — отметила Ольга Езикеева.

По ее словам, в поставках тюменского леса на сегодняшний день заинтересован Иран.

Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе в 2022 году вложили порядка 36,5 миллиардов рублей потратили в реализацию инвестиционных проектов. В муниципалитете ведется работа по 23 проектам в нефтяной сере, отраслях деревообработки, жилищного строительства и АПК.

 

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Лес#Деревообработка#Торгово-промышленная палата#Тюменская область
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58