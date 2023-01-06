Тюменский лес запретили вывозить за границу

По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольги Езикеевой, ж/д перевозки не только экономически не выгодны, но и занимают достаточно много времени, пишет РБК Тюмень.
«Тем не менее, это еще одна ниша для бизнеса, которая может развиться в Тюменской области и поддержать другие отрасли, в том числе деревообработку», — отметила Ольга Езикеева.
По ее словам, в поставках тюменского леса на сегодняшний день заинтересован Иран.
Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе в 2022 году вложили порядка 36,5 миллиардов рублей потратили в реализацию инвестиционных проектов. В муниципалитете ведется работа по 23 проектам в нефтяной сере, отраслях деревообработки, жилищного строительства и АПК.