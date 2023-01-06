Тюменским соцработникам платят по 50 тысяч рублей ежемесячно

В целом по России самые высокие заработки у соцработников Москвы, Камчатского края и Якутии — от 71 до 89 тысяч рублей (без учета УрФО). Самые низкие — у работников из Дагестана, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Их ежемесячный доход не превышает 27 тысяч рублей в месяц.