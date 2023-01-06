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Тюменским соцработникам платят по 50 тысяч рублей ежемесячно

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI

Соцработники из Тюменской области зарабатывают 50 тысяч рублей в месяц

Соцработники Тюменской области зарабатывают больше своих российских коллег. Среднероссийский месячный заработок трудящихся в социальной сфере составляет 40 тысяч 959 рублей, тюменцы получают почти на 10 тысяч больше — 50 тысяч 693 рубля.
Сюжет
Тюмень

В Уральском федеральном округе самые высокие зарплаты у соцработников Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры — 112,3 и 75,4 тысячи соответственно. Самые низкие у работников соцсферы Курганской и Челябинской областей — 31,5 и 37,5 тысяч рублей.

В целом по России самые высокие заработки у соцработников Москвы, Камчатского края и Якутии — от 71 до 89 тысяч рублей (без учета УрФО). Самые низкие — у работников из Дагестана, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Их ежемесячный доход не превышает 27 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в медианные зарплаты выросли на 27%. В среднем рост доходов тюменцев составил 10 тысяч рублей и достиг 47,5 тысяч.

В Тюменской области за год зарплаты увеличились на 10 тысяч рублей
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#Общество#Новости тюмени#Заработная плата#Статистика#Росстат#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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