Тюменским соцработникам платят по 50 тысяч рублей ежемесячно

В Уральском федеральном округе самые высокие зарплаты у соцработников Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры — 112,3 и 75,4 тысячи соответственно. Самые низкие у работников соцсферы Курганской и Челябинской областей — 31,5 и 37,5 тысяч рублей.
В целом по России самые высокие заработки у соцработников Москвы, Камчатского края и Якутии — от 71 до 89 тысяч рублей (без учета УрФО). Самые низкие — у работников из Дагестана, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Их ежемесячный доход не превышает 27 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в медианные зарплаты выросли на 27%. В среднем рост доходов тюменцев составил 10 тысяч рублей и достиг 47,5 тысяч.