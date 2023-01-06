Тюменка увезла свою 79-летнюю маму в Москву, чтобы спасти от инсульта

Тюменка спасла свою 79-летнюю маму от инсульта в Москве

Тюменка спасла свою 79-летнюю маму от инсульта. Для этого бабушку пришлось везти из Тюмени в Москву, сообщается в паблике «ЧС Тюмень». Она почувствовала себя плохо в середине декабря, сначала её направили в ГКБ 1 (ОБИЛ) в Тюмени.