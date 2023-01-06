Тюменка увезла свою 79-летнюю маму в Москву, чтобы спасти от инсульта

«Была переведена через сутки в МСЧ «Нефтяник». Поступила первый раз с подозрением на инсульт. Сделали МРТ и КТ и инсульт не подтвердили, вместо этого предположили метастазы в головной мозг, дообследовать не стали и перевели в неврологию», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
За неделю дообследование проведено не было окончательный диагноз не поставлен.
«Врачи переписывали диагнозы из предыдущих выписок не подтверждая их ни чем (двухсторонний стеноз почечных артерий). Мама была выписана с «улучшением» первый раз. Правда с улучшением чего, я не поняла. Через 3 дня она снова попадает по скорой с давлением 230», - сообщила тюменка.
Бабушку 31 декабря доставили в Москву на поезде и перевезли в «Филатовскую больницу». Купировали состояние ацидоза, назначили поддерживающую почечную терапию, терапию для улучшения мозгового кровообращения. Бабушка теперь может говорить.