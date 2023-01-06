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Стипендии тюменских студентов приравняют к МРОТ?

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI

Не ниже МРОТ: в Госдуму внесут проект о повышении студенческих стипендий

Тюменским студентам могут повысить стипендию до уровня минимального размера оплаты труда. Соответствующий законопроект в этом году будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Сюжет
Тюмень

По словам главы комитета Думы по соцполитике Ярослава Нилова, минимумом студенческой стипендии должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами, пишет РИА Новости.

Ранее законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ партия ЛДПР вносила в Думу несколько раз. Крайний раз был в 2018 году. Однако парламентарии отклонили законопроект в первом чтении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2023 размер минимальной оплаты труда составляет 16 тысяч 242 рубля. Прожиточный минимум установлен в размере 14 тысяч 375 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 15 тысяч 669 рублей, для детей и пенсионеров — 14 тысяч 176 и 12 тысяч 363 рубля соответственно.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Стипендия#Тюмень#Тюменская область#Госдума РФ
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