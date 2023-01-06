Стипендии тюменских студентов приравняют к МРОТ?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2023 размер минимальной оплаты труда составляет 16 тысяч 242 рубля. Прожиточный минимум установлен в размере 14 тысяч 375 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 15 тысяч 669 рублей, для детей и пенсионеров — 14 тысяч 176 и 12 тысяч 363 рубля соответственно.