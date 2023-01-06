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Posted 6 января 2023, 12:33

Published 6 января 2023, 12:33

Modified 6 января 2023, 12:35

Updated 6 января 2023, 12:35

Школьники Тюмени смогут пройти экопрограмму и выиграть поездку в Московский зоопарк

6 января 2023, 12:33

Школьники Тюмени смогут пройти экопрограмму и выиграть поездку в Московский зоопарк

Тюмень, РФ — МТС и Московский зоопарк запустили всероссийскую образовательную экопрограмму для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Юные тюменцы смогут бесплатно пройти просветительский онлайн курс о редких видах животных и поучаствовать в конкурсе.

Победители конкурса поедут на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк. 

Экологическая программа на платформе «Поколение М» разработана с учетом возрастных особенностей детей 6-14 лет и включает в себя интерактивные видеоуроки, в которых мастера рассказывают о различных видах животных, знакомят со средой их обитания, а также учат создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе.

Для самых активных участников программы подготовлен творческий конкурс «Лаборатория Zoo» по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутан, кудрявый пеликан и снежный барс. Детям предлагают создать мини-макет среды обитания для животных с использованием изученных в ходе мастер-классов приемов и техники, а после нужно загрузить видео с презентацией своей работы на сайт www.pokolenie.mts.ru  до 31 мая 2023 года. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать «за кулисами» Московского зоопарка и получить мастер-класс по общению с животными от сотрудников.

«В Тюмени много талантливых ребят, которые активно участвуют в цифровых образовательных проектах. Например, в этом году в нашем проекте „Поколение М“ лауреатами стали трое тюменцев в разных номинациях — Спартак Сорокин, Денис Тухватуллин, Екатерина Шадрина, открыв для себя новые возможности для дальнейшего развития. Надеюсь, что новый конкурс „Лаборатория ZOO“, направленный на экологическое воспитание молодежи, вызовет большой интерес у тюменских школьников и мы увидим из нашей области большое количество участников. Заходите на сайт проекта, выполняйте творческие задания и побеждайте», — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Общество#Тюмень
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