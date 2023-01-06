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Северяне едут на праздники в тюменские горячие источники

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI

Тюменские горячие источники в эти выходные принимают много туристов

Всё больше туристов приезжают на тюменские горячие источники в новогодние праздники. По данным видеосюжета «Тюменского времени», на юг региона стремятся отдыхающие из ЯНАО и ХМАО.

Северяне успевают не только прогуляться по областной столице, но и оздоровиться в местных горячих источниках и санаториях. Под конец праздников ожидают тысячи отдыхающих, они смогут покататься на лыжах в лесу, поучаствовать в праздничных программах.

«Источники – это самое лучшее, что есть в Тюмени. Ради этого стоит сюда приехать», - отметил один из отдыхающих из Ноябрьска Андрей Бовт.

Около Тюмени действует порядка 10 мест с горячими источниками. 

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских ТРЦ и центральных площадках Тюмени наблюдаются очереди. Всё из-за наплыва туристов с ЯНАО, ХМАО и Урала. На парковках торговых центров очень много машин с номерами регионов 86, 186 и 89.

В Тюмени наблюдаются большие очереди из-за наплыва туристов из ЯНАО и ХМАО
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#Александр Мязин#Общество#Новый год 2023#Погода#Деньги#Экономика#Медицинский туризм
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