Северяне едут на праздники в тюменские горячие источники

Северяне успевают не только прогуляться по областной столице, но и оздоровиться в местных горячих источниках и санаториях. Под конец праздников ожидают тысячи отдыхающих, они смогут покататься на лыжах в лесу, поучаствовать в праздничных программах.
«Источники – это самое лучшее, что есть в Тюмени. Ради этого стоит сюда приехать», - отметил один из отдыхающих из Ноябрьска Андрей Бовт.
Около Тюмени действует порядка 10 мест с горячими источниками.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских ТРЦ и центральных площадках Тюмени наблюдаются очереди. Всё из-за наплыва туристов с ЯНАО, ХМАО и Урала. На парковках торговых центров очень много машин с номерами регионов 86, 186 и 89.