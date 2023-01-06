Самые дорогие квартиры в Тюмени предлагают по цене от 45 до 80 млн рублей

Одна из самых дорогих – квартира за 80 миллионов рублей. Недвижимость расположена на улице Володарского, 3, и представляет из себя объект на 213 квадратных метров (всего 5 комнат) на 5 этаже. Это почти 370 тысяч рублей за квадратный метр. Только площадь кухни около 50 кв.м. Квартира требует ремонта, комнаты изолированы, с балкона открывается отличный вид на набережную реки Тура. В новой квартире соседи за стенкой беспокоить не будут, недвижимость занимает весь этаж здания.
Другая пятикомнатная квартира, но уже за 60 млн рублей продаётся в очень дорогом ЖК Life Plaza. Недвижимость расположена на 5 этаже здания на улице Мельничная, 26 корпус 1.
«Квартира 200 кв.м.(5 комнат и кухня гостиная). Престижность центрального района Тюмени не требует подтверждений. Великолепная транспортная доступность, топовые бизнес-центры, торговые галереи», - отмечается на сайте объявлений.
На улице Туринская, 7, продаётся двухкомнатная квартира за 58 миллионов рублей. Общая площадь объекта 144 квадратных метра, из них кухня около 55 кв.м.
«Плавность работы и бесшумность всех систем кухни обеспечивает немецкая фурнитура Blum. Итальянская кухонная техника высочайшего качества производителя Miele. Сантехника Grohe – Германия», - указано в объявлении на сайте «Авто».
Очень дорогие квартиры (стоимостью от 66 до 73 миллионов рублей) расположены в здании на Первомайской, 1А. Все квартиры требуют индивидуального ремонта, здание недавно было введено в эксплуатацию. Стоимость квадратного метра составляет 250 – 280 тысяч рублей.
За 45 миллионов рублей можно приобрести квартиру на улице Челюскинцев, 29.
«По планировке: кухня-столовая, гостиная, три детских, спальня для взрослых, гостевая спальня, кабинет, большая учебная комната на 3 рабочих места, большая игровая комната, бильярдная, три санузла, встроенная сауна в одной из ванных комнат с балконом, джакузи», - отмечается в объявлении.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени уже почти год не могут продать ТРЦ «Фаворит» и развлекательный комплекс «Жираф» почти за 400 млн рублей. Цена объектов недвижимости за последние 10 месяцев не увеличилась.