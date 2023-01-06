Самые дорогие квартиры в Тюмени предлагают по цене от 45 до 80 млн рублей

Одна из самых дорогих – квартира за 80 миллионов рублей. Недвижимость расположена на улице Володарского, 3, и представляет из себя объект на 213 квадратных метров (всего 5 комнат) на 5 этаже. Это почти 370 тысяч рублей за квадратный метр. Только площадь кухни около 50 кв.м. Квартира требует ремонта, комнаты изолированы, с балкона открывается отличный вид на набережную реки Тура. В новой квартире соседи за стенкой беспокоить не будут, недвижимость занимает весь этаж здания.