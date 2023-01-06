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Самые дорогие квартиры в Тюмени предлагают по цене от 45 до 80 млн рублей

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI

Квартиры в Тюмени предлагают за безумные деньги от 45 до 80 млн

В областной столице всё больше очень дорогих квартир. Цены на жильё начинаются от 45 миллионов рублей. По данным сайта объявлений «Авито», все подобные предложения сосредоточены в центре Тюмени, на улицах Первомайская, Мельничная, Володарского, Челюскинцев, Туринская и Максима Горького.

Одна из самых дорогих – квартира за 80 миллионов рублей. Недвижимость расположена на улице Володарского, 3, и представляет из себя объект на 213 квадратных метров (всего 5 комнат) на 5 этаже. Это почти 370 тысяч рублей за квадратный метр. Только площадь кухни около 50 кв.м. Квартира требует ремонта, комнаты изолированы, с балкона открывается отличный вид на набережную реки Тура. В новой квартире соседи за стенкой беспокоить не будут, недвижимость занимает весь этаж здания.

Другая пятикомнатная квартира, но уже за 60 млн рублей продаётся в очень дорогом ЖК Life Plaza. Недвижимость расположена на 5 этаже здания на улице Мельничная, 26 корпус 1.

«Квартира 200 кв.м.(5 комнат и кухня гостиная). Престижность центрального района Тюмени не требует подтверждений. Великолепная транспортная доступность, топовые бизнес-центры, торговые галереи», - отмечается на сайте объявлений.

На улице Туринская, 7, продаётся двухкомнатная квартира за 58 миллионов рублей. Общая площадь объекта 144 квадратных метра, из них кухня около 55 кв.м.

«Плавность работы и бесшумность всех систем кухни обеспечивает немецкая фурнитура Blum. Итальянская кухонная техника высочайшего качества производителя Miele. Сантехника Grohe – Германия», - указано в объявлении на сайте «Авто».

Очень дорогие квартиры (стоимостью от 66 до 73 миллионов рублей) расположены в здании на Первомайской, 1А. Все квартиры требуют индивидуального ремонта, здание недавно было введено в эксплуатацию. Стоимость квадратного метра составляет 250 – 280 тысяч рублей.

За 45 миллионов рублей можно приобрести квартиру на улице Челюскинцев, 29.

«По планировке: кухня-столовая, гостиная, три детских, спальня для взрослых, гостевая спальня, кабинет, большая учебная комната на 3 рабочих места, большая игровая комната, бильярдная, три санузла, встроенная сауна в одной из ванных комнат с балконом, джакузи», - отмечается в объявлении.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени уже почти год не могут продать ТРЦ «Фаворит» и развлекательный комплекс «Жираф» почти за 400 млн рублей. Цена объектов недвижимости за последние 10 месяцев не увеличилась.

Риэлторы Тюмени почти год не могут продать этаж ТЦ «Фаворит» за 388 млн и «Жираф»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Экономика#Деньги#Бюджеты#Квартиры#Цены на квартиры
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