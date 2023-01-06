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Под Тюменью северяне чуть не замерзли на федеральной трассе. Сломался автомобиль

Сегодня, 08:18
Фото: ГИБДД

Северяне чуть не замерзли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

На 45-ом километре дороги сломался легковой автомобиль «Хендэ». Семья с 11-летней девочкой направлялась домой в Тарко-Сале, но уже Тюменью машина заглохла, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инспекторы предупреждают автомобилистов о холодной погода. При дальних поездках лучше пройти диагностику автомобиля.

«Автоинспекторы отбуксировали автомобиль до ближайшей гостиницы и вызвали эвакуатор, а маму с девочкой довезли до Тюмени по их просьбе», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал об очередях в областной столице из-за наплыва туристов из ЯНАО и ХМАО. Люди проводят в городе отпуск или просто приезжают к родственникам. Работают ТРЦ, аквапарк, в Тюмени почти каждый день проводятся развлекательные мероприятия.

В Тюмени наблюдаются большие очереди из-за наплыва туристов из ЯНАО и ХМАО
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#Александр Мязин#Происшествия#Дороги#Погода#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Деньги#Новости тюмени
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