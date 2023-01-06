Под Тюменью северяне чуть не замерзли на федеральной трассе. Сломался автомобиль

Ранее «Наш город» сообщал об очередях в областной столице из-за наплыва туристов из ЯНАО и ХМАО. Люди проводят в городе отпуск или просто приезжают к родственникам. Работают ТРЦ, аквапарк, в Тюмени почти каждый день проводятся развлекательные мероприятия.