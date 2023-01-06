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На Тюменскую область надвигаются крещенские морозы

Сегодня, 03:36
Фото: 1MI

В Тюменской области похолодает до -30

В Тюмень в ночь с 8 на 9 января придут морозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -30.

Сегодня, 6 января, в областной столице ожидается небольшой снег. Днем столбики термометров покажут  -22 -27, к вечеру потеплеет до -14 -18. В субботу, 7 января, снегопады продолжатся. Дневная температура воздуха составит -11 -14, к вечеру термометры опустятся до -21 -25, но из-за ветра со скоростью до 5 метров в секунду данная температура воздуха будет ощущаться как -31.

В последний день новогодних каникул в светлое время суток ожидается -25 -26, к  ночи похолодание до -28 -30. В первый рабочий понедельник в этом году, 29 января, термометры покажут утром -27 -29 (по ощущением -35), в вечернее время температура воздуха составит -26 -27. В течение дня вероятны осадки в виде снега.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе из-за неблагоприятных погодных условия были введены ограничения для автобусов, следующих из Тюменской области в Курганскую.

Движение автобусов из Тюменской области в Курганскую частично возобновили
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени
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