На Тюменскую область надвигаются крещенские морозы

В последний день новогодних каникул в светлое время суток ожидается -25 -26, к ночи похолодание до -28 -30. В первый рабочий понедельник в этом году, 29 января, термометры покажут утром -27 -29 (по ощущением -35), в вечернее время температура воздуха составит -26 -27. В течение дня вероятны осадки в виде снега.