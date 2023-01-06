На Тюменскую область надвигаются крещенские морозы

Сегодня, 6 января, в областной столице ожидается небольшой снег. Днем столбики термометров покажут -22 -27, к вечеру потеплеет до -14 -18. В субботу, 7 января, снегопады продолжатся. Дневная температура воздуха составит -11 -14, к вечеру термометры опустятся до -21 -25, но из-за ветра со скоростью до 5 метров в секунду данная температура воздуха будет ощущаться как -31.
В последний день новогодних каникул в светлое время суток ожидается -25 -26, к ночи похолодание до -28 -30. В первый рабочий понедельник в этом году, 29 января, термометры покажут утром -27 -29 (по ощущением -35), в вечернее время температура воздуха составит -26 -27. В течение дня вероятны осадки в виде снега.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе из-за неблагоприятных погодных условия были введены ограничения для автобусов, следующих из Тюменской области в Курганскую.