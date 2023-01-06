nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«На лошадей смотреть страшно»: тюменцы жалуются на коневодов

Сегодня, 11:16
Фото: Типичная Тюмень

Тюменские коневоды перебрались на площадь 400-летия

Тюменские коневоды вновь вызывают нарекания у жителей областной столицы. В новогодние каникулы бизнесмены перебрались на площадь 400-летия города. Здесь предприниматели катают желающих на лошадях. И все бы ничего, если бы не неприятный запах, исходящий от животных.
Сюжет
Тюмень
«На площади 400-летия Тюмени воняет от лошадей, невозможно там находиться, куда можно обратиться, чтобы их также, как с Цветного бульвара, убрали? Ведь запретили их вообще в этих местах. Почему не контролируют?» — возмутились тюменцы.

Горожане отметили, что хозяева не ухаживают за животными и не убирают за ними грязь.

«Лошади на площади это проблема. Почему никто этим не занимается не понятно. Вонь, грязь, антисанитария. Справедливости ради, это просто эксплуатация животных.  Люди, которые этим занимаются, не поддерживают их внешний вид. На лошадей смотреть страшно», — подчеркнули жители областного центра.

Ранее «Наш Город» писал, что в июне 2022 года администрация Тюмени запретила бизнесменам-коневодам вести предпринимательскую деятельность на территории Цветного бульвара. После этого бизнесмены со своими питомцами перемещались по всему городу. Прокат на лошадях был организован и в городских парках и скверах, и в районе набережной.

Тюменцам запретили кататься на лошадях на Цветном бульваре
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Жалобы#Неприятный запах#Тюменская область
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58