«На лошадей смотреть страшно»: тюменцы жалуются на коневодов

Ранее «Наш Город» писал, что в июне 2022 года администрация Тюмени запретила бизнесменам-коневодам вести предпринимательскую деятельность на территории Цветного бульвара. После этого бизнесмены со своими питомцами перемещались по всему городу. Прокат на лошадях был организован и в городских парках и скверах, и в районе набережной.