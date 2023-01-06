«На лошадей смотреть страшно»: тюменцы жалуются на коневодов

«На площади 400-летия Тюмени воняет от лошадей, невозможно там находиться, куда можно обратиться, чтобы их также, как с Цветного бульвара, убрали? Ведь запретили их вообще в этих местах. Почему не контролируют?» — возмутились тюменцы.
Горожане отметили, что хозяева не ухаживают за животными и не убирают за ними грязь.
«Лошади на площади это проблема. Почему никто этим не занимается не понятно. Вонь, грязь, антисанитария. Справедливости ради, это просто эксплуатация животных. Люди, которые этим занимаются, не поддерживают их внешний вид. На лошадей смотреть страшно», — подчеркнули жители областного центра.
Ранее «Наш Город» писал, что в июне 2022 года администрация Тюмени запретила бизнесменам-коневодам вести предпринимательскую деятельность на территории Цветного бульвара. После этого бизнесмены со своими питомцами перемещались по всему городу. Прокат на лошадях был организован и в городских парках и скверах, и в районе набережной.