Мясо подорожало на 100 рублей, 20 тюменцев нашли мертвыми, потасовка на Лесобазе

Примерно на 20 рублей подорожало мясо птицы. При этом в Тюмени килограммовая тушка стоит 214 рублей, в Тобольске — 173 рубля, в Ишиме — 181 рубль. Рост цен на молочную продукцию составил от 6 до 150 рублей. В частности, стоимость килограмма творога за год увеличилась почти на 50 рублей, сыр подорожал на 151 рубль.