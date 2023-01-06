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Мясо подорожало на 100 рублей, 20 тюменцев нашли мертвыми, потасовка на Лесобазе

Сегодня, 18:35
Фото: 1MI

Потасовка на Лесобазе, мясо подорожало на 100 рублей, 20 тюменцев нашли мертвыми

За последние 12 месяцев в областной столице серьёзно подорожала говядина. Теперь она стоит около 700 рублей за килограмм (ранее 600 рублей). Баранина подорожала почти на 20 рублей.

Росстат: в Тюмени подорожала говядина, цена на свинину упала.

Примерно на 20 рублей подорожало мясо птицы. При этом в Тюмени килограммовая тушка стоит 214 рублей, в Тобольске — 173 рубля, в Ишиме — 181 рубль. Рост цен на молочную продукцию составил от 6 до 150 рублей. В частности, стоимость килограмма творога за год увеличилась почти на 50 рублей, сыр подорожал на 151 рубль.

Около 20 жителей Тюменской области нашли мертвыми в ходе розыскных мероприятий.

ПО «ЛизаАлерт» сообщает, что за 2022 год в Тюменской области удалось найти живыми 189 человек. Всего тюменским волонтёрам поступило 269 заявок на розыск людей. Больше 20 жителей региона были найдены мёртвыми.

Почти каждый 9-й тюменец (объявленный в розыск) умирает. Судьба ещё 10 человек в прошлом году осталась неизвестной.

В Тюмени на Лесобазе молодой парень получил семь ножевых ранений в ходе потасовки с таксистом.

В областной столице 6 января около 01:00 произошел конфликт между молодым человеком и таксистом. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», на парня напали с ножом, он получил ранения.

Факт нападения на тюменца подтвердили в местной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По словам знакомой молодого человека (Татьяна П.), всё произошло на улице Камчатской, 2 (подъезд №5). На данный момент извенсно, что молодой человек жив и находится в удовлетворительном состоянии. 

В декабре сообщалось, что житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes. Андрея Ферриса признали виновным в разбое, сейчас он в тюрьме. 

Потасовка на Лесобазе в Тюмени: Молодой парень получил ножевые ранения
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