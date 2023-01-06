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Губернатору Тюменской области исполнилось 49 лет

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области отмечает 49-й День рождения

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 6 января, празднует свой 49-й День рождения. Это уже пятый День рождения, который Александр Моор отмечает в статусе губернатора региона.
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Тюмень

На должность он был назначен в 2018 году указом президента России сроком на пять лет. До этого времени он трудился в банковской отрасли. В 2001 году занял должность заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области. В 2011 году был избран на пост главы администрации Тюмени.

В этом году состоятся выборы губернатора Тюменской области. На их проведение в бюджете региона выделено 672,9 миллионов рублей. На сегодняшний день информации о том, будет ли баллотироваться Александр Моор на должность главы региона на очередной срок, нет.

В октябре прошлого Александр Моор заявил, что ориентиром для баллотирования на второй срок станут поддержка президента России Владимира Путина и жителей региона.

Александр Моор ответил, будет ли баллотироваться на второй срок
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Губернатор#Праздники#День рождения
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