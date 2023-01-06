Губернатору Тюменской области исполнилось 49 лет

На должность он был назначен в 2018 году указом президента России сроком на пять лет. До этого времени он трудился в банковской отрасли. В 2001 году занял должность заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области. В 2011 году был избран на пост главы администрации Тюмени.
В этом году состоятся выборы губернатора Тюменской области. На их проведение в бюджете региона выделено 672,9 миллионов рублей. На сегодняшний день информации о том, будет ли баллотироваться Александр Моор на должность главы региона на очередной срок, нет.
В октябре прошлого Александр Моор заявил, что ориентиром для баллотирования на второй срок станут поддержка президента России Владимира Путина и жителей региона.