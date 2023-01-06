Губернатору Тюменской области исполнилось 49 лет

На должность он был назначен в 2018 году указом президента России сроком на пять лет. До этого времени он трудился в банковской отрасли. В 2001 году занял должность заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области. В 2011 году был избран на пост главы администрации Тюмени.