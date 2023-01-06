Что будет с налогами в Тюменской области в 2023 году

С 2023 года все налогоплательщики будут перечислять денежные средства на Единый налоговый счет. Теперь налоги будут уплачиваться по принципу единого платежа. Можно заполнить платежку один раз и затем менять в ней только сумму. Деньги будут автоматически распределены по нужным обязательствам плательщика.