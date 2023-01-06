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Что будет с налогами в Тюменской области в 2023 году

Сегодня, 06:13
Фото: 1MI

Вырастут ли размеры налогов в Тюменской области

В Тюменской области начали действовать новые правила оплаты налогов. В частности, сокращается срок уплаты имущественных налогов.
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Тюмень

Налог на имущество организаций и земельный налог необходимо оплатить до 28 февраля следующего года, авансовые платежи внести не позже 28 числа месяца, следующего за отчетным. Срок уплаты для имущественных налогов физических лиц остался прежним — 1 декабря.

С 2023 года для Тюменской области для расчета имущественного налога за 2022 год в качестве налоговой будет использоваться используется кадастровая стоимость недвижимости, приравненная к рыночной.

С 2023 года все налогоплательщики будут перечислять денежные средства на Единый налоговый счет. Теперь налоги будут уплачиваться по принципу единого платежа. Можно заполнить платежку один раз и затем менять в ней только сумму. Деньги будут автоматически распределены по нужным обязательствам плательщика.

Ранее «Наш Город» писал, что ФСН подала в арбитражный суд Тюмени иск о банкротстве строительной компании, связанной с известным холдингом ARSIB. Стройфирма задолжала порядка 127 миллионов рублей.

ФНС банкротит тюменскую строительную компанию, связанную с ARSIB
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Налоги#Деньги#Экономика#Тюмень#Тюменская область
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