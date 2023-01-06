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Более 10 лыжных баз открыты для жителей Тюмени

Сегодня, 12:16
Фото: 1MI

Для жителей Тюмени в выходные дни работают более 10 лыжных баз

В Тюмени и Тюменском районе действует 11 лыжных баз. Стоимость проката — от 100 до 180 рублей/час для взрослых. Для детей и пенсионеров предусмотрены скидки, сообщает администрация города.

В селе Перевалово (около Тюмени) на улице Московский тракт, 122, действует лыжная база ЦФСР «Сибиряк». Она открыта для посетителей с 8 до 20 часов (включая праздничные дни). Ещё одна база находится в поселке Московском (улица Лесная). В выходные дни тюменцы могут покататься здесь на лыжах с 11:00 до 15:30.

Крупная база расположена в селе Луговое (недалеко от Тюмени) на улице Животноводов, 21. Она открыта с 09:00 до 18:00. 

Ранее «Наш город» сообщал, что туристы приезжают на горячие источники Тюмени в эти выходные.

Северяне едут на праздники в тюменские горячие источники
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Экономика#Деньги#Погода
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