Более 10 лыжных баз открыты для жителей Тюмени

В селе Перевалово (около Тюмени) на улице Московский тракт, 122, действует лыжная база ЦФСР «Сибиряк». Она открыта для посетителей с 8 до 20 часов (включая праздничные дни). Ещё одна база находится в поселке Московском (улица Лесная). В выходные дни тюменцы могут покататься здесь на лыжах с 11:00 до 15:30.