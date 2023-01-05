Внедорожник влетел в грузовик с тюменскими номерами, погибла 44-летняя женщина. Фото

На место ДТП прибыли МЧС и скорая помощь, но женщину спасти не смогли.
«Авария произошла в 22:25 4 января на 61 километре автодороги. Водитель «Тойоты» не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в припаркованный на противоположной стороне шоссе грузовик «Скания», - сообщает ГИБДД Челябинской области.
Стоит отметить, что в момент аварии на трассе шел снег, машины получили значительные повреждения.
Вчера «Наш город» сообщал, о столкновении легковушки и грузовика на трассе Тюмень – Омск. Автомобиль ехал со стороны Тюмени, один человек обратился за медпомощью.