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Внедорожник влетел в грузовик с тюменскими номерами, погибла 44-летняя женщина. Фото

Сегодня, 10:16
Фото: ГИБДД

В тюменский грузовик влетел внедорожник, погибла 44-летняя женщина. Фото

На трассе в Челябинской области в грузовик с тюменскими номерами влетела «Тойота Секвойя», погибла 44-летняя женщина. По данным ГИБДД, всё произошло вчера в 22:25 на трассе «Усть-Багаряк — Тюбук».

На место ДТП прибыли МЧС и скорая помощь, но женщину спасти не смогли.

«Авария произошла в 22:25 4 января на 61 километре автодороги. Водитель «Тойоты» не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в припаркованный на противоположной стороне шоссе грузовик «Скания», - сообщает ГИБДД Челябинской области.

Стоит отметить, что в момент аварии на трассе шел снег, машины получили значительные повреждения.

Вчера «Наш город» сообщал, о столкновении легковушки и грузовика на трассе Тюмень – Омск. Автомобиль ехал со стороны Тюмени, один человек обратился за медпомощью.

Легковушка врезалась в грузовик на трассе Тюмень — Омск
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Безопасность на дорогах#Погода#ГИБДД#Водители#Дорожные пробки#Дороги
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