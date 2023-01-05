Внедорожник влетел в грузовик с тюменскими номерами, погибла 44-летняя женщина. Фото

В тюменский грузовик влетел внедорожник, погибла 44-летняя женщина. Фото

На трассе в Челябинской области в грузовик с тюменскими номерами влетела «Тойота Секвойя», погибла 44-летняя женщина. По данным ГИБДД, всё произошло вчера в 22:25 на трассе «Усть-Багаряк — Тюбук».