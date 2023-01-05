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Внедорожник с прицепом и самосвал столкнулись на Объездной дороге в Тюмени

Сегодня, 11:22
Фото: Авто Тюмень - ДТП

В Тюмени на Объездной дороге в аварию попали внедорожник с прицепом и самосвал

На Объездной дороге Тюмени столкнулись внедорожник и грузовик (самосвал). По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень – ДТП», авария произошло днём 5 января в районе Лесобазы. УАЗ развернуло, машина врезалась в железные ограждения.

О пострадавших не сообщается, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Внедорожник УАЗ получил серьёзные повреждения, машины перекрыли одну из полос на Объездной дороге.

По данным 2ГИС, к 16:10 в Тюмени отмечались пятибалльные пробки. К этому времени в городе произошло 5 аварий. Серьёзные затруднения на улице Герцена, Челюскинцев, Профсоюзной и на Червишевском тракте.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Челябинской области внедорожник влетел в грузовик «Скания» с тюменскими номерами. Погибла 44-летняя женщина.

Внедорожник влетел в грузовик с тюменскими номерами, погибла 44-летняя женщина. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Александр Мязин
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