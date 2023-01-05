Внедорожник с прицепом и самосвал столкнулись на Объездной дороге в Тюмени

О пострадавших не сообщается, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Внедорожник УАЗ получил серьёзные повреждения, машины перекрыли одну из полос на Объездной дороге.
По данным 2ГИС, к 16:10 в Тюмени отмечались пятибалльные пробки. К этому времени в городе произошло 5 аварий. Серьёзные затруднения на улице Герцена, Челюскинцев, Профсоюзной и на Червишевском тракте.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Челябинской области внедорожник влетел в грузовик «Скания» с тюменскими номерами. Погибла 44-летняя женщина.