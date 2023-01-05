В Тюменской области рождаемость превысила смертность впервые за два года

В целом в Тюменской области естественный прирост населения в 2022 году увеличился на 81,4% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,1 тысячи человек.
В тоже время тюменцы стали больше жениться и чаще разводиться — коэффициент брачности в расчете на 1000 человек в 2022 году составил 8%, разводимости — 5,1%. В 2021 году эти показатели составляли 7,2 и 4,5% соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени первым ребенком, появившемся на свет в 2023 году стала девочка Маша. Малышка родилась в час ночи 1 января. В настоящее время она и ее мама уже находятся дома.