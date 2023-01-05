nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области рождаемость превысила смертность впервые за два года

Сегодня, 12:22
Фото: 1MI

В Тюменской области впервые за два года рождаемость превысила смертность

В Тюменской области в 2022 году показатель рождаемости превысил уровень смертности. Коэффициент смертности в регионе снизился с 13,5 до 10,9%. В Тюменской области родилось более 15 тысяч детей, умерло чуть порядка 14 тысяч человек. Регион вышел на доковидные показатели.
Сюжет
Тюмень

В целом в Тюменской области естественный прирост населения в 2022 году увеличился на 81,4% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,1 тысячи человек.

В тоже время тюменцы стали больше жениться и чаще разводиться — коэффициент брачности в расчете на 1000 человек в 2022 году составил 8%, разводимости — 5,1%. В 2021 году эти показатели составляли 7,2 и 4,5% соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени первым ребенком, появившемся на свет в 2023 году стала девочка Маша. Малышка родилась в час ночи 1 января. В настоящее время она и ее мама уже находятся дома.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Демография#Рождаемость#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58