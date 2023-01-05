Тюменские силовики провели жесткое задержание афериста. Видео

Теперь тюменцу-курьеру грозит лишение свободы на срок до шести лет. Также афериста ждет ответственность и за выращивание наркотических веществ – в ходе обыска в его квартире была обнаружена миниплантация, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процесcуальное решение.