Тюменские силовики провели жесткое задержание афериста. Видео

Молодой человек, как выяснилось, исполнял роль курьера в криминальной схеме. Тюменец забирал наличные средства у обманутых граждан и переводил организаторам преступного бизнеса. Адреса пенсионеров ему присылал через мессендржер анонимный работодатель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Потерпевшие были уверены, что деньги помогут их якобы попавшим в ДТП родственникам избежать крупных неприятностей. В результате шестеро пожилых жителей Тюмени отдали мошенникам более полутора миллиона рублей.
Теперь тюменцу-курьеру грозит лишение свободы на срок до шести лет. Также афериста ждет ответственность и за выращивание наркотических веществ – в ходе обыска в его квартире была обнаружена миниплантация, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процесcуальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенник обманул местного бизнесмена на 500 тысяч рублей. Мужчина пообещал обустроить торговую точку для предпринимателя. Однако получив деньги, скрылся.