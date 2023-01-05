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Тюменские силовики провели жесткое задержание афериста. Видео

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI

Тюменские силовики провели жесткое задержание мошенника

Сотрудникам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области пришлось выламывать дверь кувалдой для того, чтобы задержать жителя Тюмени, подозреваемого в крупном мошенничестве.
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Тюмень

Молодой человек, как выяснилось, исполнял роль курьера в криминальной схеме. Тюменец забирал наличные средства у обманутых граждан и переводил организаторам преступного бизнеса. Адреса пенсионеров ему присылал через мессендржер анонимный работодатель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Потерпевшие были уверены, что деньги помогут их якобы попавшим в ДТП родственникам избежать крупных неприятностей. В результате шестеро  пожилых жителей Тюмени отдали мошенникам более полутора миллиона рублей.

Теперь тюменцу-курьеру грозит лишение свободы на срок до шести лет. Также афериста ждет ответственность и за выращивание наркотических веществ – в ходе обыска в его квартире была обнаружена миниплантация, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Растения направлены на экспертизу,  по результатам которой будет принято процесcуальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенник обманул местного бизнесмена на 500 тысяч рублей. Мужчина пообещал обустроить торговую точку для предпринимателя. Однако получив деньги, скрылся.

Тюменский мошенник обманул коммерсанта на полмиллиона рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Мошенники#Уголовная ответственность#УМВД России по Тюменской области#Тюменская область#Видео
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