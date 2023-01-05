В Тюмени водитель автобуса оставил на улице тюменку с ребенком-аутистом

В Тюмени водитель автобуса оставил на улице тюменку с ребенком-инвалидом

В Тюмени водитель автобуса № 2 захлопнул двери перед местной жительницей с ребенком-инвалидом. Инцидент произошел сегодня днем на улице Пахоменко.

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