В Тюмени водитель автобуса оставил на улице тюменку с ребенком-аутистом

По словам тюменки, она с двумя детьми, 12-летней дочерью и 15-летним сыном-аутистом, планировала поехать на новогодний утренник.
«Получилось так, что дочь первая добежала до автобуса и зашла в него. Мы с сыном за ней не успели — водитель закрыл перед нами двери и уехал с маленьким ребенком. Хотя дочь просила его подождать», — сообщила тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом горожане посоветовали женщине обратиться с жалобой в Тюменьгортранс.
«На водителей автобусов № 2 уже не в первый раз поступают жалобы. То холод в автобусе, то вот теперь людей оставляют на улице. Гортранс, обратите внимание на данный маршрут», — отметила Галина З.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на холодные автобусы. Горожане отмечали, что температура воздуха в общественном транспорте практически аналогична температуре на улице.