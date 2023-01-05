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В Тюмени водитель автобуса оставил на улице тюменку с ребенком-аутистом

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI

В Тюмени водитель автобуса оставил на улице тюменку с ребенком-инвалидом

В Тюмени водитель автобуса № 2 захлопнул двери перед местной жительницей с ребенком-инвалидом. Инцидент произошел сегодня днем на улице Пахоменко.
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Тюмень

По словам тюменки, она с двумя детьми, 12-летней дочерью и 15-летним сыном-аутистом, планировала поехать на новогодний утренник.

«Получилось так, что дочь первая добежала до автобуса и зашла в него. Мы с сыном за ней не успели — водитель закрыл перед нами двери и уехал с маленьким ребенком. Хотя дочь просила его подождать», — сообщила тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под опубликованным постом горожане посоветовали женщине обратиться с жалобой в Тюменьгортранс.

«На водителей автобусов № 2 уже не в первый раз поступают жалобы. То холод в автобусе, то вот теперь людей оставляют на улице. Гортранс, обратите внимание на данный маршрут», — отметила Галина З.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на холодные автобусы. Горожане отмечали, что температура воздуха в общественном транспорте практически аналогична температуре на улице.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Общественный транспорт#Жалобы#Тюменская область
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