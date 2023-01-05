В Тюмени наблюдаются большие очереди из-за наплыва туристов из ЯНАО и ХМАО

Очереди в торговых центрах Тюмени и на развлекательные мероприятия

В эти выходные в Тюмени наблюдаются очереди в ТРЦ, аквапарк, в резиденцию Деда Мороза и на другие развлекательные мероприятия. Всё из-за наплыва туристов из ЯНАО, ХМАО и Урала. Люди проводят в городе отпуск или просто приезжают к родственникам.