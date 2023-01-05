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В Тюмени наблюдаются большие очереди из-за наплыва туристов из ЯНАО и ХМАО

Сегодня, 09:57
Фото: nashgorod.ru

Очереди в торговых центрах Тюмени и на развлекательные мероприятия

В эти выходные в Тюмени наблюдаются очереди в ТРЦ, аквапарк, в резиденцию Деда Мороза и на другие развлекательные мероприятия. Всё из-за наплыва туристов из ЯНАО, ХМАО и Урала. Люди проводят в городе отпуск или просто приезжают к родственникам.
«Прощай Тюмень... Отпуск закончен, но мы ездили в аквапарк. Сначала мы шли по сугробам, увидели большое здание, на котором была надпись «ЛетоЛето». А потом сразу же я увидел огромную очередь и мы с родителями туда пошли», - сообщил Даниил Я. в ВК (он из Перми).

Тюменка Галина С. отметила большое количество желающих попасть в резиденцию Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. В ТРЦ города тоже наплыв покупателей, парковки забиты машинами с номерами регионов 86 и 89.

«В резиденцию Деда Мороза не пошли - очередь, а всё остальное понравилось», - сообщила вечером 3 января Галина С.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени жалуются на огромные очереди в парках с зимними развлечениями. 

Километровые пробки: тюменцы жалуются на огромные очереди к горкам
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Дороги#Погода#Экономика#Бюджеты#Жалобы
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