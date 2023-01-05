В Тюмени наблюдаются большие очереди из-за наплыва туристов из ЯНАО и ХМАО

«Прощай Тюмень... Отпуск закончен, но мы ездили в аквапарк. Сначала мы шли по сугробам, увидели большое здание, на котором была надпись «ЛетоЛето». А потом сразу же я увидел огромную очередь и мы с родителями туда пошли», - сообщил Даниил Я. в ВК (он из Перми).
Тюменка Галина С. отметила большое количество желающих попасть в резиденцию Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. В ТРЦ города тоже наплыв покупателей, парковки забиты машинами с номерами регионов 86 и 89.
«В резиденцию Деда Мороза не пошли - очередь, а всё остальное понравилось», - сообщила вечером 3 января Галина С.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени жалуются на огромные очереди в парках с зимними развлечениями.