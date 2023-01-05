В Тюмени на Червишевском тракте местные жители обнаружили труп в снегу

В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 18:18. В 18:30 медики уже прибыли на место происшествия. К сожалению, тюменец скончался до их приезда.
Что стало причиной трагедии неизвестно. В Следственный комитет отправлен запрос. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске утром 3 января местные жители обнаружили тело женщины во дворе одного из многоэтажных домов. По словам очевидцев, погибшая работала в местном магазине «Меркурий». Что стало причиной ее смерти пока неизвестно.