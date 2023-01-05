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В Тюмени на Червишевском тракте местные жители обнаружили труп в снегу

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI

В Тюмени прохожие обнаружили труп мужчины в снегу

В Тюмени накануне вечером на улице 3-й Степной переулок прохожие обнаружили лежащего в снегу мужчину. Неравнодушные горожане вызвали скорую помощь, однако мужчина был мертв.
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Тюмень

В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 18:18. В 18:30 медики уже прибыли на место происшествия. К сожалению, тюменец скончался до их приезда.

Что стало причиной трагедии неизвестно. В Следственный комитет отправлен запрос. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске утром 3 января местные жители обнаружили тело женщины во дворе одного из многоэтажных домов. По словам очевидцев, погибшая работала в местном магазине «Меркурий». Что стало причиной ее смерти пока неизвестно.

В Тобольске прохожие обнаружили труп женщины на улице
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Труп#Тюмень#Тюменская область
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