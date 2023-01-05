В Тюмени менеджерам предлагают зарплату в полмиллиона рублей в месяц

Тюменским менеджерам предложили подработку за полмиллиона рублей в месяц

В Тюмени менеджеры по продажам могут зарабатывать полмиллиона рублей в месяц. По данным сайта hh.ru, одной из фирм требуется агент по реализации сельхозтехники. Работать можно удалённо, главное увеличивать продажи.