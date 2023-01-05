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В Тюмени менеджерам предлагают зарплату в полмиллиона рублей в месяц

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI

Тюменским менеджерам предложили подработку за полмиллиона рублей в месяц

В Тюмени менеджеры по продажам могут зарабатывать полмиллиона рублей в месяц. По данным сайта hh.ru, одной из фирм требуется агент по реализации сельхозтехники. Работать можно удалённо, главное увеличивать продажи.

Фирма уже имеет наработанную базу клиентов. Соискатели должны обладать опытом в профессии от 3 лет. 

«Поиск клиентов на приобретение сельскохозяйственной техники Европейских и Американских производителей (JOHN DEERE, CLAAS, CASE IH, NEW HOLLAND, FENDT, ROPA, GRIMME)», - отмечается в вакансии.

Стоит отметить, что областной столице на 5 января требуется 4 менеджера по продаже запчастей и сельхозтехники. Им предлагают зарплату от 50 до 150 тысяч в месяц.

Ранее «Наш город» сообщал, что врачи и хирурги Тюмени могут получать 200 – 300 тысяч в месяц.

Тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Вакансии#Рабочие вакансии
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