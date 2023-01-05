В Тюмени менеджерам предлагают зарплату в полмиллиона рублей в месяц

Фирма уже имеет наработанную базу клиентов. Соискатели должны обладать опытом в профессии от 3 лет.
«Поиск клиентов на приобретение сельскохозяйственной техники Европейских и Американских производителей (JOHN DEERE, CLAAS, CASE IH, NEW HOLLAND, FENDT, ROPA, GRIMME)», - отмечается в вакансии.
Стоит отметить, что областной столице на 5 января требуется 4 менеджера по продаже запчастей и сельхозтехники. Им предлагают зарплату от 50 до 150 тысяч в месяц.
Ранее «Наш город» сообщал, что врачи и хирурги Тюмени могут получать 200 – 300 тысяч в месяц.