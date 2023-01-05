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В канун Рождества тюменские церкви проверяют на безопасность

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI

В Тюменской области пожарные проверяют храмы на безопасность в преддверии Рождества

В преддверии Рождества в Тюменской области обследовали все церкви и храмы. Инспекторы МЧС проверили наличие и работоспособность пожарной сигнализации, состояние первичных средств пожаротушения, провели с настоятелями храмов профилактические беседы.
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Тюмень

В этом году рождественские богослужения состоятся в 72 церквях, распложенных в городах и селах Тюменской области.

В Тюмени праздничные службы пройдут в 19 храмах. Начнутся они 6 января с полуночи и будут проходить в течение всего дня 7 января. В каждой церкви состоятся ночная Божественная Рождественская Литургия в 00:00, ранняя Литургия (в 6:30 или 7:00), поздняя Литургия в 9:00 и Рождественское Богослужение в 17:00.

Ранее «Наш Город» писал, что в рождественскую ночь в Тюмени на линию выйдут автобусы, на которых горожане  смогут бесплатно добраться из церкви до дома.

В праздник Рождества тюменцев довезут бесплатно из церкви до дома
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#МЧС#Безопасность#Пожары#Тюменская область
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