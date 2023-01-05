В канун Рождества тюменские церкви проверяют на безопасность

В Тюмени праздничные службы пройдут в 19 храмах. Начнутся они 6 января с полуночи и будут проходить в течение всего дня 7 января. В каждой церкви состоятся ночная Божественная Рождественская Литургия в 00:00, ранняя Литургия (в 6:30 или 7:00), поздняя Литургия в 9:00 и Рождественское Богослужение в 17:00.