Тюменцы ездят с пьяными водителями целыми семьями

В селе Туртас Уватского района инспекторы ГИБДД остановили 45-летнего нетрезвого водителя мотобуксировщика, едущего со своими совершеннолетними детьми в магазин. Алкотестер показал 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Как выяснилось, ранее мужчину уже ловили пьяным за рулем в Тобольске. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Под Тюменью около полуночи автоинспекторы остановили «Ниву», за рулем которой находился далеко нетрезвый 42-летний водитель. Показания алкотестера составили 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как выяснилось, вместе с супругой он возвращался из магазина домой, в поселок Винзили. Правда, до дома с покупками семья так и не доехала — водителя отстранили от управления транспортным средством.
Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы в Тюменской области будет усилен контроль за безопасностью на дорогах и соблюдению ПДД. В регионе ведутся «сплошные проверки» водителей на трезвость. Сегодня такая проверка проходит в Заводоуковске.