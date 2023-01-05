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Тюменцы ездят с пьяными водителями целыми семьями

Сегодня, 05:02
Фото: ГИБДД
15 водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали сегодня ночью на дорогах Тюменской области. Еще семерых задержали ночью.
Сюжет
Тюмень

В селе Туртас Уватского района инспекторы ГИБДД остановили 45-летнего нетрезвого водителя мотобуксировщика, едущего со своими совершеннолетними детьми в магазин. Алкотестер показал 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как выяснилось, ранее мужчину уже ловили пьяным за рулем в Тобольске. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Под Тюменью около полуночи автоинспекторы остановили «Ниву», за рулем которой находился далеко нетрезвый 42-летний водитель. Показания алкотестера составили 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как  выяснилось, вместе с супругой он возвращался из магазина домой, в поселок Винзили. Правда, до дома с покупками семья так и не доехала — водителя отстранили от управления транспортным средством.

Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы в Тюменской области будет усилен контроль за безопасностью на дорогах и соблюдению ПДД. В регионе ведутся «сплошные проверки» водителей на трезвость. Сегодня такая проверка проходит в Заводоуковске.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Нетрезвые водители#Тюменская область
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