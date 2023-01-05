Тюменцы ездят с пьяными водителями целыми семьями

Под Тюменью около полуночи автоинспекторы остановили «Ниву», за рулем которой находился далеко нетрезвый 42-летний водитель. Показания алкотестера составили 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как выяснилось, вместе с супругой он возвращался из магазина домой, в поселок Винзили. Правда, до дома с покупками семья так и не доехала — водителя отстранили от управления транспортным средством.