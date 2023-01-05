Тюменцам нужен еще один автобус до Лесобазы

В последнее время людей на Лесобазе стало больше, здесь строят новое жильё.
«Очень бы хотелось, чтобы запустили новый рейс на Лесобазу. Много народу ездит и одна маршрутка для пересадки 41. Утром едут всё, как селёдки в бочке. Ещё есть предложение пустить 46 до Звёздного городка», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Вчера «Наш город» сообщал, что жители Тюмени снова жалуются на холод в салонах автобусов. По словам горожан, больше всего неудобств испытывают кондукторы. Они вынужденны очень тепло одеваться, чтобы продолжать работу.