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Тюменцам нужен еще один автобус до Лесобазы

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI

Жители Тюмени просят дополнительный маршрут до Лесобазы

Тюменцы просят запустить ещё один маршрут до Лесобазы. Автобусы №41 не справляются с потоком пассажиров утром и вечером, сообщают подписчики паблика «ЧС Тюмень».

В последнее время людей на Лесобазе стало больше, здесь строят новое жильё.

«Очень бы хотелось, чтобы запустили новый рейс на Лесобазу. Много народу ездит и одна маршрутка для пересадки 41. Утром едут всё, как селёдки в бочке. Ещё есть предложение пустить 46 до Звёздного городка», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Вчера «Наш город» сообщал, что жители Тюмени снова жалуются на холод в салонах автобусов. По словам горожан, больше всего неудобств испытывают кондукторы. Они вынужденны очень тепло одеваться, чтобы продолжать работу. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Жалобы#Деньги#Экономика#Дороги
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