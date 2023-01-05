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Тюменские власти рассказали, кто из детей имеет право на льготные путёвки в лагеря

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI

Более 2000 детей проведут каникулы в лагерях Тюменской области

Около 2200 маленьких жителей Тюменской области в новогодние дни отдохнут в двенадцати загородных оздоровительных центрах нашего региона. Среди них – 390 человек из ХМАО и 560 – с Ямала, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Дети

В ушедшем году в лагерях Тюменской области проводили каникулы более 32 тысяч ребят. 6,5 тысяч из них прибыли из других регионов.

Добавим, что некоторые дети смогли воспользоваться льготным путёвками. Среди них – ребята, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию, страдали определёнными заболеваниями, дети граждан, которым пришлось трудиться в сложных условиях ввиду массовых заражений коронавирусом, а также вынужденные переселенцы, перебравшиеся в нашу область с 19 февраля прошлого года. Всего это свыше 8 тысяч человек.

Ранее «Наш город» писал, что на сегодняшний день тюменцы предпочитают проводить новогодние каникулы не у моря, а путешествуя по российским городам или в горах.

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#Елена Чебоксарова#Детский лагерь#Зона отдыха#Дети
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