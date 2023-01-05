Тюменские власти рассказали, кто из детей имеет право на льготные путёвки в лагеря

Добавим, что некоторые дети смогли воспользоваться льготным путёвками. Среди них – ребята, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию, страдали определёнными заболеваниями, дети граждан, которым пришлось трудиться в сложных условиях ввиду массовых заражений коронавирусом, а также вынужденные переселенцы, перебравшиеся в нашу область с 19 февраля прошлого года. Всего это свыше 8 тысяч человек.