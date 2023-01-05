Тюменка украла из магазина духи, чтобы продать и купить алкоголь

Духи и пудру тюменка похитила вовсе не для того, чтобы кому-то подарить. Женщина в этот же день продала ворованную косметику на улице, а на вырученные за продажу деньги купила себе спиртные напитки.
С заявлением о краже в полицию обратился представитель торговой точки. Похитительницу удалось быстро найти благодаря записям камер видеонаблюдения. Как выяснилось, женщина нигде не работает, ей 42 года и ранее она уже была судима.
На тюменку заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Ишима украл из магазина в Тюмени банку кофе. А после того как его поймали с поличным, он сломал нос одному из сотрудников торговой точки.