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Тюменка украла из магазина духи, чтобы продать и купить алкоголь

Сегодня, 10:03
Фото: 1MI

Тюменка обворовала магазин косметики, чтобы купить алкоголь

Жительница Тюмени в новогодние каникулы украла из сетевого магазина «Магнит Косметик» в Тюмени товары на общую сумму девять тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Духи и пудру тюменка похитила вовсе не для того, чтобы кому-то подарить. Женщина в этот же день продала ворованную косметику на улице, а на вырученные за продажу деньги купила себе спиртные напитки.

С заявлением о краже в полицию обратился представитель торговой точки. Похитительницу удалось быстро найти благодаря записям камер видеонаблюдения. Как выяснилось, женщина нигде не работает, ей 42 года и ранее она уже была судима.

На тюменку заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Ишима украл из магазина в Тюмени банку кофе. А после того как его поймали с поличным, он сломал нос одному из сотрудников торговой точки.

Хотел украсть банку кофе, а в итоге сломал нос: в Тюмени задержали кофемана
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Кража#Кража из магазина#Сотрудники полиции#Инцидент#Алкоголь#Тюменская область
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