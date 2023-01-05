Туристы пришли в ужас от внешнего вида снежных фигур в Тобольске

Погодные явления внесли свои коррективы в общий вид и фон снежных скульптур в городе.
«Люди же которые это строили не виноваты что фигурки чуть-чуть подтаили,а кто их делал вы большие молодцы», - отметила подписчица паблика «Типичный Тобольск» Ника А.
Другие горожане предлагают туристам взять «лопаты, резаки, ножовки, ложки и т. д., будете проводить нам мастер-класс».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске из-за неожиданной оттепели начали таять разрисованные фигуры из снега. Горожане отметили, что «скоро можно будет фильм ужасов снимать» из-за одного только вида арт-объектов.