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Туристы пришли в ужас от внешнего вида снежных фигур в Тобольске

Сегодня, 14:52
Фото: Скрин "Типичный Тобольск"

В Тобольске туристы пришли в ужас от вида снежных фигур

Туристы в ужасе от вида снежных фигур в Тобольске. По данным группы ВК «Типичный Тобольск», на защиту арт-объектов стали контролируемые местной администрацией паблики в соцсетях.

Погодные явления внесли свои коррективы в общий вид и фон снежных скульптур в городе.

«Люди же которые это строили не виноваты что фигурки чуть-чуть подтаили,а кто их делал вы большие молодцы», - отметила подписчица паблика «Типичный Тобольск» Ника А.

Другие горожане предлагают туристам взять «лопаты, резаки, ножовки, ложки и т. д., будете проводить нам мастер-класс».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске из-за неожиданной оттепели начали таять разрисованные фигуры из снега. Горожане отметили, что «скоро можно будет фильм ужасов снимать» из-за одного только вида арт-объектов. 

«Можно фильм ужасов снимать»: в Тобольске из-за оттепели начали таять снежные фигурки
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#Александр Мязин#Общество#Новый год 2023#Арт-объект#Арт-искусство#Стрит-арт#Скульптура#Погода#Деньги
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