Снегопады и усиление ветра ожидаются в Тюмени и Ишиме до 12 января

В последние дни выходных в город придёт непогода. Седьмого января до 12:00 ожидается снегопад и до 2 мм осадков, вечером большая часть облаков рассеется, но похолодает до – 23 градусов.
Снегопады ожидают тюменцев 10 и 11 января, в эти дни выпадет до 1,5 мм осадков. Скорость ветра может увеличиться до 5-8 м/с. 12 января порывы могут достигать 12 метров в секунду, днём температура воздуха составит – 15 градусов.
Усиление ветра ожидается в Ишиме 8 января. В это время синоптики прогнозируют снегопад и порывы до 11 м/с.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Тюмень надвигаются 30-градусные морозы.