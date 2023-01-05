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Снегопады и усиление ветра ожидаются в Тюмени и Ишиме до 12 января

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI

Жителей Тюмени и Ишима до 12 января ждут снегопады и усиление ветра

В областной столице синоптики ожидают усиление ветра и снегопады. По данным Гисметео, пасмурная погода вернётся в Тюмени в субботу, возможны порывы до 11 метров в секунду.

В последние дни выходных в город придёт непогода. Седьмого января до 12:00 ожидается снегопад и до 2 мм осадков, вечером большая часть облаков рассеется, но похолодает до – 23 градусов.

Снегопады ожидают тюменцев 10 и 11 января, в эти дни выпадет до 1,5 мм осадков. Скорость ветра может увеличиться до 5-8 м/с. 12 января порывы могут достигать 12 метров в секунду, днём температура воздуха составит – 15 градусов.

Усиление ветра ожидается в Ишиме 8 января. В это время синоптики прогнозируют снегопад и порывы до 11 м/с.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Тюмень надвигаются 30-градусные морозы.

На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы. Холода продержатся до Крещения
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Погода#Сильный ветер#Снегопад
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