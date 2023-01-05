Снегопады и усиление ветра ожидаются в Тюмени и Ишиме до 12 января

Снегопады ожидают тюменцев 10 и 11 января, в эти дни выпадет до 1,5 мм осадков. Скорость ветра может увеличиться до 5-8 м/с. 12 января порывы могут достигать 12 метров в секунду, днём температура воздуха составит – 15 градусов.