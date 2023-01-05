СИЗО № 1 переполнен: арестованные спят на полу

Члены ОНК побеседовали с Игорем Боркун и Кириллом Стрельцовым. Первый является экс-директором ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО», второй — бывшим заместителем директора филиала «Тюменские электрические сети». И тот, и другой обвиняются в крупных взятках. Сами обвиняемые уверены в оправдательных приговорах. Претензий по содержанию в следственном изоляторе у них не было.
Также представители ОНК посетили Кирилла Мартюшева, который осуждается за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он также не выразил претензий к условиям содержания в СИЗО.
По результатам мероприятия представителям администрации СИЗО дали советы по обеспечению комфортного пребывания арестованных лиц.
Ранее «Наш город» писал, что директору базы отдыха «Пруд Лесной» продлили домашний арест до марта из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.