СИЗО № 1 переполнен: арестованные спят на полу

Члены ОНК побеседовали с Игорем Боркун и Кириллом Стрельцовым. Первый является экс-директором ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО», второй — бывшим заместителем директора филиала «Тюменские электрические сети». И тот, и другой обвиняются в крупных взятках. Сами обвиняемые уверены в оправдательных приговорах. Претензий по содержанию в следственном изоляторе у них не было.