Шел пешком из ХМАО в мороз: полицейские помогли северянину добраться до Тюмени

Как выяснилось, семья урайца еще30 декабря уехала в Тюмень. Сам он планировал приехать к ним 31 декабря, после работы. Однако по прибытию на автовокзал обнаружил, что касса закрыта. Тогда мужчина принял решение идти пешком, а по дороге поймать попутку. Только вот проезжавшие водители не останавливались.
На помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции, которые доставили мужчину, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в сильный мороз до ближайшего населенного пункта, где нашли другое транспортное средство, направлявшееся в Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне инспекторы ГИБДД задержали порядка 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Большая часть из них села в нетрезвом состоянии за руль для того, чтобы съездить в магазин.