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Шел пешком из ХМАО в мороз: полицейские помогли северянину добраться до Тюмени

Сегодня, 05:44
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Шел пешком из ХМАО: свердловские полицейские помогли северянину добраться до Тюмени

Свердловские полицейские помогли жителю Урая, не успевшему в канун Нового года на автобус, добраться до Тюмени. Благодаря инспекторам ГИБДД праздник мужчина встретил в кругу семьи.
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Тюмень

Как выяснилось, семья урайца еще30 декабря уехала в Тюмень. Сам он планировал приехать к ним 31 декабря, после работы. Однако по прибытию на автовокзал обнаружил, что касса закрыта. Тогда мужчина принял решение идти пешком, а по дороге поймать попутку. Только вот проезжавшие водители не останавливались.

На помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции, которые доставили мужчину, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в сильный мороз до ближайшего населенного пункта, где нашли другое транспортное средство, направлявшееся в Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне инспекторы ГИБДД задержали порядка 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Большая часть из них села в нетрезвом состоянии за руль для того, чтобы съездить в магазин.

Тюменцы ездят с пьяными водителями целыми семьями
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новый год 2023#Новости тюмени#Погода#ГИБДД#Тюменская область
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