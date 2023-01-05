Шел пешком из ХМАО в мороз: полицейские помогли северянину добраться до Тюмени

Как выяснилось, семья урайца еще30 декабря уехала в Тюмень. Сам он планировал приехать к ним 31 декабря, после работы. Однако по прибытию на автовокзал обнаружил, что касса закрыта. Тогда мужчина принял решение идти пешком, а по дороге поймать попутку. Только вот проезжавшие водители не останавливались.