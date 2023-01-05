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Самолет, вылетевший из Тюмени в Новый Уренгой, вернулся в Рощино из-за поломки

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI

В Тюмень экстренно вернулся самолет из-за отказа оборудования

У самолета, вылетевшего сегодня утром из аэропорта Рощино по маршруту Тюмень — Новый Уренгой, отказала система кондиционирования. Экипаж воздушного судна был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
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Тюмень

В настоящее время пассажиры рейса находятся в Рощино — отправка самолета задержана более, чем на полтора часа. Также задерживается  более чем на 3,5 часа борт, прилетающий в Тюмень из Нового Уренгоя. По данным транспортной прокуратуры, пассажирам предоставлены необходимые услуги в связи с задержкой рейса.

Причины и  обстоятельства произошедшего ЧП выясняются. Полёты будет выполнять авиакомпания «Икар» по четвергам и воскресеньям.

Ранее «Наш Город» писал, что с 5 января из Тюмени откроются прямые вылеты в Нижний  Новгород.

У самолета, летевшего в Тюмень из Санкт-Петербурга, треснуло стекло
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Авария#Общество#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Самолеты#ЮТэйр#Тюменская область
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