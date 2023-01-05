Самолет, вылетевший из Тюмени в Новый Уренгой, вернулся в Рощино из-за поломки

В настоящее время пассажиры рейса находятся в Рощино — отправка самолета задержана более, чем на полтора часа. Также задерживается более чем на 3,5 часа борт, прилетающий в Тюмень из Нового Уренгоя. По данным транспортной прокуратуры, пассажирам предоставлены необходимые услуги в связи с задержкой рейса.