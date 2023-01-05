Самолет вернулся в Рощино, в Тюмени не хватает 200 врачей, отправка военных

Вылетевший из Тюмени самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности.
На 3,5 часа сегодня задержали другой борт, который направлялся в Тюмень из Нового Уренгоя. По данным транспортной прокуратуры, пассажирам предоставлены необходимые услуги в связи с задержкой рейса.
В Тюменской области остро не хватает больше 200 врачей.
По данным пресс-службы депздрава Тюменской области, в регионе чувствуется нехватка медицинских специалистов. Около 240 врачей нужны в тюменских больницах. Стоит отметить, что всего в регионе работает 6 500 медиков.
По данным сайтов Зарплата.ру и hh.ru, в Тюмени требуются около 500 врачей (включая частные клиники). Большая проблема – узкие специалисты (педиатры, терапевты, хирурги, В 2019 году в итоговом рейтинге качества медицины Москва заняла 12 место, Тюменская область была на 7 строчке.
Очередной эшелон мобилизованных отправили из Тюмени на СВО.
Группа мобилизованных граждан отправилась сегодня из Тюмени к местам боевого слаживания. Военные в течение трех месяцев проходили подготовку в тюменском учебном центре.
В торжественной церемонии проводов бойцов приняли участие не только их родные и друзья, но и официальные лица региона. С напутственным словом выступили председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв и замначальника ТВВИКУ Владимир Бузин. В этом году это уже третья отправка, первую группу направили в зону СВО 3 января. Недавно была оправлена группа мобилизованных жителей Прикамья, прошедших трехмесячную подготовку в Тюмени.
«Вы прекрасно показали свою подготовку на полигонах. Уверен, что поставленная задача будет выполнена вами с честью и достоинством. Вы способны сделать все. Держитесь всегда друг друга, помогайте друг другу. Дружба, настоящая, мужская, она в большей степени складывается в войсковом коллективе», — подчеркнул Владимир Бузин.