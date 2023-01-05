nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Самолет вернулся в Рощино, в Тюмени не хватает 200 врачей, отправка военных

Сегодня, 18:17
Фото: 1MI

В Тюмени не хватает 200 врачей, отправка военных, самолет вернулся в Рощино

Лайнер, вылетевший из Рощино в Новый Уренгой 5 января, вернулся в Тюмень. Причиной инцидента стал отказ системы кондиционирования. Отправку самолёта задержали на 1,5 часа.

Вылетевший из Тюмени самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности.

На 3,5 часа сегодня задержали другой борт, который направлялся в Тюмень из Нового Уренгоя. По данным транспортной прокуратуры, пассажирам предоставлены необходимые услуги в связи с задержкой рейса.

В Тюменской области остро не хватает больше 200 врачей.

По данным пресс-службы депздрава Тюменской области, в регионе чувствуется нехватка медицинских специалистов. Около 240 врачей нужны в тюменских больницах. Стоит отметить, что всего в регионе работает 6 500 медиков.

По данным сайтов Зарплата.ру и hh.ru, в Тюмени требуются около 500 врачей (включая частные клиники). Большая проблема – узкие специалисты (педиатры, терапевты, хирурги, В 2019 году в итоговом рейтинге качества медицины Москва заняла 12 место, Тюменская область была на 7 строчке.

Очередной эшелон мобилизованных отправили из Тюмени на СВО.

Группа мобилизованных граждан отправилась сегодня из Тюмени к местам боевого слаживания. Военные в течение трех месяцев проходили подготовку в тюменском учебном центре.

В торжественной церемонии проводов бойцов приняли участие не только их родные и друзья, но и официальные лица региона.  С напутственным словом выступили председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв и замначальника ТВВИКУ Владимир Бузин. В этом году это уже третья отправка, первую группу направили в зону СВО 3 января. Недавно была оправлена группа мобилизованных жителей Прикамья, прошедших трехмесячную подготовку в Тюмени.

«Вы прекрасно показали свою подготовку на полигонах. Уверен, что поставленная задача будет выполнена вами с честью и достоинством. Вы способны сделать все. Держитесь всегда друг друга, помогайте друг другу. Дружба, настоящая, мужская, она в большей степени складывается в войсковом коллективе», — подчеркнул Владимир Бузин.
Из Тюмени в зону СВО отправили третий за эту неделю эшелон мобилизованных
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Новый год 2023#Погода#Военные#Экономика#Деньги#Жалобы
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58