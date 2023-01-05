Самолет вернулся в Рощино, в Тюмени не хватает 200 врачей, отправка военных

В торжественной церемонии проводов бойцов приняли участие не только их родные и друзья, но и официальные лица региона. С напутственным словом выступили председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв и замначальника ТВВИКУ Владимир Бузин. В этом году это уже третья отправка, первую группу направили в зону СВО 3 января. Недавно была оправлена группа мобилизованных жителей Прикамья, прошедших трехмесячную подготовку в Тюмени.