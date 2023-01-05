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Почти 240 врачей не хватает в больницах Тюменской области

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI

В Тюменской области не хватает около 200 врачей

В больницах Тюменской области нужны порядка 240 врачей. По данным пресс-службы депздрава, в регионе ещё сохраняется дефицит кадров в системе здравоохранения. На конец 2022 года в Тюменской области 6 500 врачей.
«В Тюменской области сохраняется дефицит кадров — это порядка 245 врачей», - подтвердили «Нашему городу» в пресс-службе депздрава Тюменской области.

Стоит отметить, что по данным сайтов Зарплата.ру и hh.ru, в Тюмени требуются около 500 врачей (включая частные клиники). Большая проблема – узкие специалисты (педиатры, терапевты, хирурги, В 2019 году в итоговом рейтинге качества медицины Москва заняла 12 место, Тюменская область была на 7 строчке.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи могут получать 200 – 300 тысяч рублей в месяц.

Итоги оптимизации медицины в 2019 году: дефицит кадров и маленькие зарплаты
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Экономика#Деньги#Бюджеты#Жалобы#Зарплата
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