Почти 240 врачей не хватает в больницах Тюменской области

Стоит отметить, что по данным сайтов Зарплата.ру и hh.ru, в Тюмени требуются около 500 врачей (включая частные клиники). Большая проблема – узкие специалисты (педиатры, терапевты, хирурги, В 2019 году в итоговом рейтинге качества медицины Москва заняла 12 место, Тюменская область была на 7 строчке.