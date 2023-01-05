Почти 240 врачей не хватает в больницах Тюменской области

«В Тюменской области сохраняется дефицит кадров — это порядка 245 врачей», - подтвердили «Нашему городу» в пресс-службе депздрава Тюменской области.
Стоит отметить, что по данным сайтов Зарплата.ру и hh.ru, в Тюмени требуются около 500 врачей (включая частные клиники). Большая проблема – узкие специалисты (педиатры, терапевты, хирурги, В 2019 году в итоговом рейтинге качества медицины Москва заняла 12 место, Тюменская область была на 7 строчке.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи могут получать 200 – 300 тысяч рублей в месяц.