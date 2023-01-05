Километровые пробки: тюменцы жалуются на огромные очереди к горкам

«На Воронинские горки прорваться не удалось. Пробка и машины, брошенные прямо на трассе за 3 километра до горок», — сообщают тюменцы.
По словам горожан, очередь к центральным горкам начинается уже на пешеходном переходе через автодорогу.
Также ажитотаж наблюдается на горках в Боровом, в Кулига Парке.
«Мы в Кулига Парк стояли в очереди на тюбинг-горки два часа, прокатились два раза и заплатили за троих 2 тысячи. На кассе выразила возмущения, на что мне ответили: «Вас за уши сюда не тянули — сами приехали», — отметила Марина З.
Горожане отмечают, что повышенный интерес к зимним развлечениям в праздники наблюдается каждый год.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 7 января ударят 30-градусные морозы. Холода отступят лишь после 19 января.