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Километровые пробки: тюменцы жалуются на огромные очереди к горкам

Сегодня, 03:56
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на огромные очереди к горкам

Жители Тюмени пожаловались на огромные очереди в парках с зимними развлечениями. По словам горожан для того, чтобы прокатиться с горки приходится не только выстаивать часовые очереди, но еще и стоять в пробках.
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Тюмень
«На Воронинские горки прорваться не удалось. Пробка и машины, брошенные прямо на трассе за 3 километра до горок», — сообщают тюменцы.

По словам горожан, очередь к центральным горкам начинается уже на пешеходном переходе через автодорогу.

Также ажитотаж наблюдается на горках в Боровом, в Кулига Парке.

«Мы в Кулига Парк стояли в очереди на тюбинг-горки два часа, прокатились два раза и заплатили за троих 2 тысячи. На кассе выразила возмущения, на что мне ответили: «Вас за уши сюда не тянули — сами приехали», — отметила Марина З.

Горожане отмечают, что повышенный интерес к зимним развлечениям в праздники наблюдается каждый год.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 7 января ударят 30-градусные морозы. Холода отступят лишь после 19 января.

На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы. Холода продержатся до Крещения
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Горки зимой#Воронинские горки#Тюменская область
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