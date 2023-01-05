Километровые пробки: тюменцы жалуются на огромные очереди к горкам

Тюменцы жалуются на огромные очереди к горкам

Жители Тюмени пожаловались на огромные очереди в парках с зимними развлечениями. По словам горожан для того, чтобы прокатиться с горки приходится не только выстаивать часовые очереди, но еще и стоять в пробках.

Сюжет Тюмень