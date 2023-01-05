Для пяти больниц нашего региона закупили оборудование на сумму свыше 300 млн рублей

Как написали в пресс-службе ведомства, сегодня в Тюменской области организовано 3 этапа реабилитационных мероприятий: заболевания ЦНС, болезни КМС и ПНС, соматические заболевания.
Главврач областного лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» Людмила Барсукова рассказала, что в 2022 году благодаря госпрограмме они приобрели новое реабилитационное оборудование для 5 медучреждений региона на сумму свыше 300 млн рублей.
ОЛРЦ «Градостроитель» — специализированное учреждение, в котором пациентам на 2 и 3 этапе реабилитации круглосуточно оказывают многопрофильную медицинскую помощь в стационаре.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени открывается подразделение МКДЦ, где будут заниматься лечением костно-мышечных нарушений по новой методике.