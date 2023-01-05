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Для пяти больниц нашего региона закупили оборудование на сумму свыше 300 млн рублей

Сегодня, 17:08
Фото: 1MI

В тюменском центре «Градостроитель» стремятся сделать медицину максимально доступной

За прошедший год в нашем регионе было многое сделано для модернизации медицинской реабилитации, сообщают в областном Департаменте здравоохранения.

Как написали в пресс-службе ведомства, сегодня в Тюменской области организовано 3 этапа реабилитационных мероприятий: заболевания ЦНС, болезни КМС и ПНС, соматические заболевания.

Главврач областного лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» Людмила Барсукова рассказала, что в 2022 году благодаря госпрограмме они приобрели новое реабилитационное оборудование для 5 медучреждений региона на сумму свыше 300 млн рублей.

ОЛРЦ «Градостроитель» — специализированное учреждение, в котором пациентам на 2 и 3 этапе реабилитации круглосуточно оказывают многопрофильную медицинскую помощь в стационаре.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени открывается подразделение МКДЦ, где будут заниматься лечением костно-мышечных нарушений по новой методике.

В новом центре травматологии будут лечить костно-мышечные нарушения
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#Елена Чебоксарова#Реабилитация#Центр реабилитации#Врач#Оборудование#Пациенты#Больные#Помощь людям
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