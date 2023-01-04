Виртуальный концертный зал Тюменской области победил в конкурсе

Виртуальный концертный зал, функционирующий в Доме культуры Ишимского района, стал победителем в номинации «Лучшая практика самостоятельного ВКЗ».
Виртуальные концертные залы – это онлайн-трансляции, которые предоставляют возможность смотреть и слушать музыкальные коллективы в реальном времени или в записи. Проект создан с целью сделать академическое музыкальное искусство максимально доступным.
Сегодня на территории нашей области открыто 32 таких объекта, 6 из них – в рамках проекта, нацеленного на развитие цифровых технологий в нашем регионе, а ещё 26 – за счёт городского и областного бюджета.
В прошлом году ВКЗ в Тюменской области посетили более 43 тысяч жителей. В Департаменте культуры рассказали, что зрители из городов и сельской местности с удовольствием слушают выступления артистов на бесплатном мероприятии.