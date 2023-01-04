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Виртуальный концертный зал Тюменской области победил в конкурсе

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI

Ишимский виртуальный концертный зал признали одним из лучших в РФ

Виртуальный концертный зал Ишимского района вошёл в список лучших ВКЗ нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Виртуальный концертный зал, функционирующий в Доме культуры Ишимского района, стал победителем в номинации «Лучшая практика самостоятельного ВКЗ».

Виртуальные концертные залы – это онлайн-трансляции, которые предоставляют возможность смотреть и слушать музыкальные коллективы в реальном времени или в записи. Проект создан с целью сделать академическое музыкальное искусство максимально доступным.

Сегодня на территории нашей области открыто 32 таких объекта, 6 из них – в рамках проекта, нацеленного на развитие цифровых технологий в нашем регионе, а ещё 26 – за счёт городского и областного бюджета.

В прошлом году ВКЗ в Тюменской области посетили более 43 тысяч жителей. В Департаменте культуры рассказали, что зрители из городов и сельской местности с удовольствием слушают выступления артистов на бесплатном мероприятии.

В этом году тюменские виртуальные концертные залы посетили более 43 тысяч зрителей
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#Елена Чебоксарова#Виртуальный концертный зал#Победа#Награда#Прямая трансляция#Онлайн
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