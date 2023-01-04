В Тюменской области будут меньше строить жилья

В 2023 году в Тюмени сдадут 937 тысяч квадратных метров жилья

В Тюменской области в 2023 году темпы строительства жилья снизятся до 1,4 миллионов квадратных метров. На уровень близкий к 2022 году, 1,7 миллионов квадратных метров, регион выйдет лишь в 2025 году. В Тюмени в этом году, по прогнозам, сдадут 937,7 тысяч «квадратов».

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