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В Тюменской области будут меньше строить жилья

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI

В 2023 году в Тюмени сдадут 937 тысяч квадратных метров жилья

В Тюменской области в 2023 году темпы строительства жилья снизятся до 1,4 миллионов квадратных метров. На уровень близкий к 2022 году, 1,7 миллионов квадратных метров, регион выйдет лишь в 2025 году. В Тюмени в этом году, по прогнозам, сдадут 937,7 тысяч «квадратов».
Сюжет
Тюмень

В 2022 году в Тюменской области было введено в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю регион вошел в пятерку субъектов Российской Федерации по вводу жилья на душу населения.

В настоящее время в Тюменской области работают 107 застройщиков, они реализуют более 300 жилищных проектов. Новые жилищные комплексы строятся в Плеханово, деревне Дударево, в Тюменской слободе, в Патрушево, на Червишевском и Московском трактах, на 50 лет Октября, на Лесобазе и в других районах города.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на улице Ленина пройдут работы по реконструкции. Здесь откроют новое пешеходное пространство.

В Тюмени на ремонт и строительство дорог потратят более 3 миллиардов рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дома#Квартиры#Тюмень#Тюменская область
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