В Тюменской области будут меньше строить жилья

В 2022 году в Тюменской области было введено в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю регион вошел в пятерку субъектов Российской Федерации по вводу жилья на душу населения.
В настоящее время в Тюменской области работают 107 застройщиков, они реализуют более 300 жилищных проектов. Новые жилищные комплексы строятся в Плеханово, деревне Дударево, в Тюменской слободе, в Патрушево, на Червишевском и Московском трактах, на 50 лет Октября, на Лесобазе и в других районах города.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на улице Ленина пройдут работы по реконструкции. Здесь откроют новое пешеходное пространство.