Тюменцам рассказали про причины отравлений и опасные продукты в новогодние дни

Среди перечисленных пунктов правил — соблюдение требований личной гигиены (не забывать мыть руки, продукты, посуду), разморозка мяса перед приготовлением, хранение продуктов, в соответствии с рекомендациями производителя.
Представители Роспотребнадзора посоветовали не готовить много блюд, поскольку их нельзя держать в холодильнике более трёх суток. Также опасно доедать несвежие салаты и другую пищу со странным вкусом или неприятным запахом.
С осторожностью нужно выбирать грибы и консервы. Последние не должны быть в мятой, повреждённой или вздутой таре и без этикетки. А ещё нельзя употреблять в пищу и для приготовления блюд позеленевший картофель.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский врач-диетолог посоветовал исключить из новогоднего меню определённые продукты, чтобы избежать проблем с пищеварением.