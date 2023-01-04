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Тюменцам рассказали про причины отравлений и опасные продукты в новогодние дни

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI

Тюменский Роспотребнадзор дал советы по профилактике пищевых отравлений в праздники

Салаты с майонезом, торты с кремом, изделия из рублёного мяса — самые опасные блюда на праздничном столе. Об этом сообщают в пресс-службе областного Роспотребнадзора. На сайте ведомства опубликовали памятку о правилах профилактики пищевых отравлений в праздники.

Среди перечисленных пунктов правил — соблюдение требований личной гигиены (не забывать мыть руки, продукты, посуду), разморозка мяса перед приготовлением, хранение продуктов, в соответствии с рекомендациями производителя.

Представители Роспотребнадзора посоветовали не готовить много блюд, поскольку их нельзя держать в холодильнике более трёх суток. Также опасно доедать несвежие салаты и другую пищу со странным вкусом или неприятным запахом.

С осторожностью нужно выбирать грибы и консервы. Последние не должны быть в мятой, повреждённой или вздутой таре и без этикетки. А ещё нельзя употреблять в пищу и для приготовления блюд позеленевший картофель.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский врач-диетолог посоветовал исключить из новогоднего меню определённые продукты, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Тюменский диетолог рассказала, как избежать проблем после обильного застолья
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#Елена Чебоксарова#Отравление#Застолье#Праздничный стол#Торжество#Пищевое отравление
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