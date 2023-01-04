Тюменцам рассказали, как с помощью квашеной капусты поднять иммунитет

Приготовить полезный и недорогой салат очень просто. Для этого необходимо просто нашинковать капусту, морковь, посолить и положить в большую кастрюлю или ведро. После чего выдержать 7-10 дней при температура 18-24 градусов. Спустя это время квашеную капусту можно убирать в холодильник и употреблять в пищу, — пишет «Комсомольская правда — Тюмень».