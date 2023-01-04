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Тюменцам рассказали, как с помощью квашеной капусты поднять иммунитет

Сегодня, 04:46
Фото: Википедия

Тюменцам рассказали о пользе квашеной капусты

Тюменцам советуют в зимний период налегать на квашеную капусту. Данный продукт богат необходимым для организма в сезон простуд витамином С, а также рядом важнейших витаминов и микроэлементов — магнием, калием, цинком, витаминами группы А, В1, В2 и В6.
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Тюмень

Приготовить полезный и недорогой салат очень просто. Для этого необходимо просто нашинковать капусту, морковь, посолить и положить в большую кастрюлю или ведро. После чего выдержать 7-10 дней при температура 18-24 градусов. Спустя это время квашеную капусту можно убирать в холодильник и употреблять в пищу, — пишет «Комсомольская правда — Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцам настоятельно рекомендовали не выбрасывать новогодние салаты и прочие остатки праздничных блюд в унитаз. Пренебрежение правилами пользования канализацией может привести к серьезным засорам.

Тюменцев просят не выбрасывать новогодние салаты в унитаз
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#ОРВИ#Болезни
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